به گزارش خبرنگار مهر، علی مرسلی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در پی اعلام مفقودی یک بانوی سالمند مبتلا به آلزایمر در روستای شیروانه‌ده از توابع بستان‌ٱباد، دو تیم از شعبه جمعیت هلال احمر بستان‌آباد، یک تیم امدادی از پایگاه بین‌جاده‌ای استاد شهریار شهرستان به همراه تیم کوهستان هلال احمر بستان آباد و افراد محلی برای جست‌وجو به ارتفاعات اطراف روستای مورد نظر اعزام شدند.

عملیات جست‌وجو در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور منطقه ادامه داشت و سرانجام ساعت ۱۳:۵۰ روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند، پیکر این بانوی سالمند توسط نجاتگران هلال‌احمر در ارتفاعات روستای مذکور کشف و برای طی مراحل قانونی به نیروی انتظامی تحویل داده شد.