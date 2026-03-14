تخریب ۱۴ مدرسه و اداره آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در حملات دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: این ۱۴ واحد دچار آسیب سطحی تا جدی شده‌اند که ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان، ساختمان آموزش و پرورش استثنائی و هسته گزینش استان، ساختمان مدیریت آموزش و پرورش مراغه، تعدادی از مدارس دولتی شامل مدرسه روستای خاتون آباد سراب و سه مدرسه غیردولتی از آن جمله هستند.

وی همچنین از شهادت هفت دانش‌آموز و یک معلم و مجروح شدن یک دانش‌آموز در حملات اخیر رژیم صهیونیستی _آمریکایی به استان خبر داد.

صادقی اظهار کرد: آموزش مجازی با برنامه‌ریزی قبلی در حال انجام و کیفیت آموزشی در شاد توسط کارشناسان، مدیران و راهبران آموزشی در حال رصد و ارزیابی است.

وی اضافه کرد: در کنار آموزش مجازی و مدرسه تلویزیونی، محتواهای آفلاین برای همه دروس و به صورت درس به درس و همچنین بسته‌های آموزشی فیزیکی برای دانش‌آموزان روستاهای فاقد اینترنت، آماده شده است و با حضور معلمان، به آنها تحویل داده شده و پس از مرور بسته‌ها در بازه زمانی خاص پس گرفته می‌شود.

صادقی خاطرنشان کرد: برنامه ای مبنی بر اتمام آموزش، دیرهنگام‌تر از روند عادی در حال بررسی است و فعلا قطعی نشده است.