بدرخانی: رهبر شهید تجسم اخلاق علوی و الگوی بندگی خالصانه بود

حجت‌الاسلام علی بدرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: تمام ویژگی‌های برجسته‌ای که در وجود مبارک امیرالمؤمنین علی (ع) سراغ داریم، در وجود رهبر شهیدمان نیز متجلی بود.

وی افزود: بالاترین وجه اشتراک میان آن دو بزرگوار، مقام بندگی خالصانه در برابر خداوند متعال بود. امیرالمؤمنین(ع) و رهبر شهید، در اوج بندگی و خضوع، تنها برای رضای خدا گام برمی‌داشتند و همین عبودیت سرچشمه همه کرامت‌ها و فضایل اخلاقی آنان بود.

امام جمعه موقت ساوه ادامه داد: تواضع و فروتنی در برابر مردم از بارزترین صفات امیرالمؤمنین(ع) بود که در رهبر شهید نیز به‌روشنی دیده می‌شد؛ ایشان همواره با مردم ساده و بی‌تکلف برخورد می‌کردند و در کنار اقشار مختلف جامعه حضور داشتند.

بدرخانی عشق به شهادت را وجه مشترک دیگر میان امام علی(ع) و رهبر شهید دانست و گفت: هر دو این بزرگواران عاشق شهادت در راه خدا بودند و سرانجام نیز با شوق و افتخار به دیدار معبود شتافتند.

وی با اشاره به زندگی ساده رهبر شهید تصریح کرد: ساده‌زیستی و فاصله نگرفتن از مردم از ویژگی‌های مهم ایشان بود؛ رهبر شهید درد مردم را از نزدیک لمس می‌کرد و همواره در متن جامعه حضور داشت.

امام جمعه موقت ساوه بیان کرد: رهبر شهید، تجسم اخلاق علوی بود و ملت ایران نیز باید با الگوگیری از سیره آن دو امام بزرگوار، مسیر عزت، وحدت و سربلندی کشور را با اتحاد و انسجام ادامه دهند