سرزمین آفتاب در سالروز شهادت امام علی(ع) به سوگ نشست

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و روزه‌دار نقاط مختلف استان مرکزی از شامگاه گذشته سه‌شنبه همزمان با دومین شب از لیالی قدر بر سر و سینه زنان در مراسم سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) شرکت کردند و امروز نیز هیات های عزاداری از ابتدای صبح با برگزاری آیین های عزاداری و سینه زنی به سوگ نشستند.

امروز تمام اماکن و خیابان‌های شهرستان‌های ۱۲ گانه استان مرکزی با پرچم‌های عزا به نشانه شهادت اول مظلوم عالم، سیاه پوش و فعالیت مراکز تجاری تعطیل شده است.

مردم روزه دار و خداجوی استان مرکزی شب گذشته در مساجد، تکایا و آستان مقدس امامزادگان حضور پیدا کرده و ضمن قرائت دعای جوشن کبیر و مراسم قرآن به سر، گوش دل به مداحی و سخنرانی در خصوص زندگانی گهربار امام اول شیعیان حضرت علی(ع) سپردند.

امروز سه‌شنبه در سراسر استان مرکزی برپایی مجالس روضه و سخنرانی در هر کوی و برزن فضای معنوی را برای سوگواری مظلومیت امام علی(ع) فراهم ساخته است.

عده ای از مردم خداجو و ولایتمدار شهر اراک نیز با توزیع نذورات بعد از افطار و هنگام سحر از عزاداران پذیرایی و ارادت خود به اهل بیت ( ع ) ابراز می کنند.

مراسم بدرقه و تشییع شهید امید کارچانی از شهدای جنگ تحمیلی در میدان شهدای اراک نیز برگزار شد.

آیین عزاداری شهادت امیرالمومنین (ع) در شهرستان های ساوه، زرندیه، آشتیان، کمیجان، فراهان، شازند، محلات، تفرش، دلیجان و خنداب نیز برگزار شد