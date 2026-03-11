طلاب مدرسه علمیه الزهرا(س) ساری با رهبر انقلاب بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب بسیجی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری با انتشار بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، بر استمرار راه امام راحل و پاسداری از آرمان‌های نظام اسلامی تأکید کردند.

در ابتدای این بیانیه با استناد به آیه ۱۰۶ سوره بقره آمده است که اراده الهی همواره بر تداوم مسیر حق و هدایت جامعه اسلامی استوار بوده و ملت ایران نیز در همین مسیر حرکت کرده است.

طلاب این مدرسه علمیه در ادامه با تأکید بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند که با تأسی از سیره شهدا و ایثارگران، در مسیر دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی استوار خواهند ماند و در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی برای خدمت به جامعه اسلامی تلاش می‌کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه بر نقش حوزه‌های علمیه در ترویج معارف اسلامی و تقویت گفتمان عدالت و معنویت در جامعه تأکید شده و طلاب این مرکز علمی ابراز امیدواری کرده‌اند که با تلاش و همدلی، مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی با قدرت ادامه یابد.

در پایان این بیانیه نیز با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، بر پایبندی به مسیر ولایت و خدمت به اسلام و ایران تأکید شده است.