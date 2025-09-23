  1. استانها
  2. مازندران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

آیت الله لائینی: طلاب باید جامعه را در مسیر فهم درست دین هدایت کنند

آیت الله لائینی: طلاب باید جامعه را در مسیر فهم درست دین هدایت کنند

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران رفع انحرافات دینی را از وظایف طلاب برشمرد و گفت: طلاب باید جامعه را در مسیر فهم درست دین هدایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری با اشاره به مسئولیت طلاب در جامعه گفت: یکی از وظایف جدی طلاب شناسایی و رفع انحرافات دینی و کمک به شکل‌گیری درک صحیح از معارف اسلام و مکتب اهل بیت (ع) است.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آن را نماد ایثار و مقاومت مردم ایران دانست و یادآور شد: این مقطع تاریخی به هدایت امام خمینی (ره) و تلاش رزمندگان شکل گرفت و امروز به‌عنوان میراث معنوی و هویتی انقلاب اسلامی شناخته می‌شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران در ادامه با تبریک به طلاب جدید و قدردانی از تلاش‌های مدیران و اساتید حوزه، از راه‌اندازی مقطع سطح چهارم در این مرکز خبر داد و افزود: امکانات علمی و آموزشی لازم برای ادامه مسیر تحصیلی طلاب فراهم است.

آیت‌الله لائینی همچنین به برخی تحریف‌های تاریخی در دین اشاره کرد و گفت: این انحرافات زمینه‌ساز اختلافات در میان مسلمانان شد و بر همین اساس امروز وظیفه حوزه‌های علمیه است که با نگاه علمی و آگاهانه، مسیر صحیح دین را برای جامعه تبیین کنند.

کد خبر 6599157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها