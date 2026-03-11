یونسی: معیشت مردم مازندران خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه چهارشنبه در نشستی با هیئتهای مذهبی استان با اشاره به ضرورت حضور میدانی مسئولان و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و مردم اظهار داشت: در شرایط فعلی مهمترین اولویت ما تأمین معیشت مردم و حفظ آرامش اجتماعی است.
وی افزود: ظرفیت بالای هیئتهای مذهبی میتواند در خدمترسانی به مردم و کاهش مشکلات معیشتی مؤثر باشد و این هیئتها با شناخت دقیق دغدغههای مردم میتوانند بازوی مشورتی و اجرایی مدیریت استان باشند.
استاندار با بیان اینکه خود را بچه هیاتی میداند، ادامه داد: همکاری هیئتهای مذهبی با نهادهای انقلابی و دستگاههای اجرایی سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف انقلاب است و قرار است هر دو ماه یکبار نشستهای مشترک با هیئتها برگزار شود تا تصمیمات واقعی، عملی و اثرگذار باشند.
در ادامه، سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران، با تقدیر از نقش فعال مردم در برگزاری مراسمهای مذهبی گفت: برنامههای دینی زمانی اثربخش و ماندگار خواهند بود که به شکل خودجوش و مردمی برگزار شوند و پایداری امنیت در استان نتیجه همکاری صمیمانه مسئولان و حضور فعال مردم است.
همچنین مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، با اشاره به پیشینه مذهبی و جهادی استاندار اظهار کرد: آقای یونسیرستمی از خانوادهای ایثارگر و مذهبی است و همواره بر بهرهگیری از ظرفیت هیئتهای مذهبی در مدیریت اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تأکید داشته است.
وی افزود: همکاری مستمر استانداری با بسیج و سپاه زمینه ایجاد همدلی، همافزایی و اجرای طرحهای اجتماعی مؤثر را فراهم کرده و برنامهریزی برای استفاده از توان هیئتهای مذهبی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یکی از دستورکارهای جدی استانداری است تا اثرگذاری تصمیمات مدیریتی در زندگی مردم ملموس باشد.
نظر شما