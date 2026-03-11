به گزارش خبرنگار مهر ، سرلشکر رحیم صفوی دستیار نظامی رهبر انقلاب و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگویی در خصوص فرماندهان شهید جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: سید عبدالرحیم موسوی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود در جوانی بسیجی و در جبههها در لشکر علی بن ابیطالب که سردار شهید آقا مهدی، یعنی زینالدین فرمانده لشکر بود، ایشان بسیجی بود.
مشاور و دستیار نظامی رهبر انقلاب اظهار کرد: ایشان بعد وارد شد، فرمانده دانشکده افسری شد. فرمانده کل ارتش شد و بعد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد.
وی ادامه داد: پسر ایشان پاسدار است. اصلاً خلق و رفتار و ادبیات ایشان، اینگونه بود که بسیار فرد شجاعی است. استاد دانشگاه دفاع ملی بود و تدریس میکرد، انسانی معلم استاد و بسیار خوشفکر بود.
سرلشکر رحیم صفوی گفت: تعادل و توازن ارتش و سپاه یعنی هم با پاسداران و هم با ارتشیان داشت و این توازن و تعادل و همکاری و همیاری را داشت، این خیلی مهم است چون بالاخره ایران دارای ۲ قدرت نظامی به نام ارتش و سپاه است.
وی در خصوص سرلشکر پاکپور تصریح کرد: ایشان علاوه بر اینکه دکترای خود را در دانشگاه تربیت مدرس گذرانده بود، من هم نقش مشاور ایشان را داشتم. وی افزود: جالب است که رساله دکتری خود را درباره پیشرفت و امنیت پایدار در جنوب شرق ایران نوشته بود. ایشان بیش از ۲۵۰۰۰ نفر از مردم بومی را برای امنیت پایدار به کار گرفته بود و همین کار را در شمال غرب نیز انجام داد.
رحیم صفوی عنوان کرد: مردم بومی چه اهل سنت و چه اهل شیعه را در جنوب شرق، در یگانهایی که باید امنیت را برقرار کنند، ایشان استخدام کرد و به آنها اعتماد نمود و به آنها اسلحه داد. همچنین امنیت پایدار و زیرساختهای نیروی زمینی را بسیار تقویت کرد؛ یعنی یک تفکر سازمانی و ساختاری داشت.
سرلشکر رحیم صفوی در رابطه با امیر سرلشکر خلبان نصیرزاده گفت: واقعاً در بین وزرای دفاعی که دیدم، هر کدام خصوصیاتی داشتند ولی ایشان هم از نظر علمی، خودش خلبان بود، فرمانده نیروی هوایی ارتش بود، دکترا داشت و یک نظریه دفاع ملی و نظریه قدرت هوایی را در جلسه دفاع کرد.
مشاور و دستیار نظامی رهبر انقلاب اظهار کرد: بسیار پرکار بود و از جنگ ۱۲ روزه به بعد، روزی ۱۴ ساعت کار میکرد و صنعت دفاع، زیرساختهای موشکی ایران و پهپادی را تقویت کرد.
رحیم صفوی عنوان کرد: وزارت دفاع ما باید تمام نیروهای مسلح را از فراجا گرفته تا ارتش و سپاه را پشتیبانی صنعتی کند. همچنین ایشان در سفرهای خارجی، ارتباطات و دیپلماسی دفاعی خوبی با چین و روسیه برقرار کرد. در همین فاصله کوتاه بین جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، وزارت دفاع با این شتاب، نیروهای مسلح را تجهیز کرد و هر روز چندین موشک تولید می شد و هم سپاه سازنده موشک بود و هم وزارت دفاع. از سویی ایشان انصافاً با یک فکر متعالی و اندیشه بسیار تخصصی عمل میکرد.
سرلشکر رحیم صفوی در تشریح اقدامات امیر نصیرزاده گفت: قبل از جنگ ۱۲ روزه، ایشان معاون پشتیبانی خود را فرستاد پاکستان و گفت هر چقدر میتوانید گوشت و برنج بخرید. چند هزار تن برنج و گوشت را از مرز زمینی وارد ایران کرد. وقتی جنگ ۱۲ روزه شروع شد، برخی از سازمانها و دولت از ایشان خواستند که مقداری از این برنج و گوشت را در بازار بگذارد و در اختیار مردم قرار دهند تا ذخایر استراتژیک تأمین شود و میبینم که پیشبینیهای دولت و وزارت دفاع چقدر مؤثر بوده است
فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: ما روابط اطلاعاتی خوبی با برخی کشورهای خارج داریم و آنها با ماهوارههای خود منطقه را کنترل میکنند، لذا به محض اینکه هواپیمای آمریکا حتی از آمریکا یا پایگاههایشان حرکت کند، آنها به ما به صورت برخط اطلاعات میدهند. همچنین ما اطلاعات حرکت ناوهای آمریکایی را از ناوگان ششم در دریای مدیترانه تا ناوگان پنجم در اقیانوس هند و دریای عمان بهصورت لحظهای داریم و میدانیم الان در چه موقعیتی هستند، حتی مختصات دقیق آنها را میدانیم.
وی افزود: ما در زمینه دیپلماسی دفاعی با کشورهای پیرامون و قدرتهایی مانند چین و روسیه که در سازمان همکاری شانگهای و بریکس حضور داریم، روابط خوبی داریم.
رحیم صفوی در ادامه این گفتگو با اشاره مجدد به خصوصیات شخصیتی فرماندهان شهید ضمن قدردانی از حضور مردم در تشییع جنازه امروز آنان در میدان انقلاب تهران، عنوان کرد: بنده با بسیاری از فرماندهان عالی که امروز در جمع ما نیستند، حدود ۴۰ سال از نزدیک کار کردم و رفیق و همرزم بودم. بعضی از خصوصیات این عزیزان مشترک بود. سه خصوصیت مشترک این فرماندهان یکی در اندیشه و تفکر دوم اخلاق و رفتار و سوم عملکرد جهادی آنها بود. در بحث اندیشه و تفکر انصافاً این فرماندهان فرماندهانی مومن دارای دانش نظامی خردمند و شجاع بودند در بحث اخلاق و رفتار آنها بسیار مهربان بسیار قابلیت انعطاف بسیار مردمدار و مردم یار بودند. اینها عمر و زندگی خود را برای اسلام و ایران وقف کردند و لباس دفاع از کشور عزیزمان ایران و دفاع از انقلاب اسلامی را هیچگاه از تنشان در نیاوردند.
رحیم صفوی در خصوص خصوصیات خاص سرلشکر اسدی گفت: سردار سرلشکر صالح اسدی بود که معاونت اطلاعات و امنیت قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا را بر عهده داشت. نخبه و مغز متفکر اطلاعاتی بود که سالها در لبنان با رژیم صهیونیستی جنگیده بود، حدود یک هفته قبل از شهادت سید حسن نصرالله به من گفت که حتماً سید حسن را خواهند زد و ما باید مراقبت کنیم. این نشاندهنده قدرت پیشبینی دقیق اطلاعاتی ایشان بود.
وی بیان کرد: در جنگ اخیر، ایشان دقیقترین برآوردهای اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و همچنین بانک اطلاعاتی اهداف آمریکا در منطقه و فراتر از آن تا دریای مدیترانه را در اختیار داشت. نقطه به نقطه با مختصات مشخص میدانست که چه تعداد هواپیما، ناو و تجهیزات دارند.
وی با اشاره به شهید شمخانی اظهار داشت: ایشان فرمانده سپاه خوزستان در سالهای دفاع مقدس بود، عربزبان بود و تحصیلات دانشگاهی ایشان در رشته کشاورزی بود. ایشان در هماهنگی دستگاه سیاسی و دستگاه نظامی که کار مشکلی است، بسیار مؤثر بود. نظامیها یک اندیشه استراتژیک دارند و سیاستمداران رویکردی دیگر. ایشان زمانی که دبیر شورای امنیت ملی بود، در هماهنگی سیاست و میدان کار مهمی انجام داد.
صفوی با بیان اینکه ما معمولاً روندها، رویدادها و راهبردها را با هم میسنجیم، خاطرنشان کرد: روندها یعنی تغییرات مداوم. رویدادها، حوادثی مانند بمباران هستند. محصول روندها و رویدادها، راهبردها را میسازد. مهمترین بخش این است که آمریکاییها در راهبرد خود به طور قطع با شکست مواجه شدهاند، چون به هیچکدام از اهدافشان نرسیدند. آنها گفتند میخواهیم تغییر رژیم بدهیم، نتوانستند و گفتند باید سپاه سلاح را زمین بگذارد. ترامپ گفت نیروی دریایی ما را زدیم و نابود شد، اما امروز نیروی دریایی ما با موشکهای هایپرسونیک و موشکهای کروز تا بیش از هزار کیلومتر در دریای عمان، ناوهای آمریکایی را هدف قرار میدهد.
وی تأکید کرد: آمریکا و ترامپ مانند یک فیل قدرتمند هستند، اما فیلبان آن نتانیاهو و اسرائیل است. این نتانیاهو بود که آمریکا را به این جنگ کشاند. آنها یک جنگ کوتاهمدت را پیشبینی کرده بودند که ظرف سه یا چهار روز تمام شود، اما اکنون روز دوازدهم است و ما برای جنگ طولانیمدت آمادهایم. تمام پایگاههای موشکی را جابجا و سیستم موشکی را در سطح ایران پراکنده کردهایم.
صفوی گفت: راهبرد ایران آمادگی برای جنگ طولانی است. من نتیجه جنگ را اینگونه برآورد میکنم که آمریکاییها شکست خواهند خورد و دیگر جایی در خلیج فارس نخواهند داشت. پایگاههای سنتکام و ناوگان پنجم آمریکا که ۵۰ سال است با میلیاردها دلار هزینه مستقر بودند، از بین رفته است. فرماندهی زمینی در کویت، دریایی در بحرین و هوایی در قطر بود. بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده بودند. رادارهایی که تا ۵ هزار کیلومتر را پوشش میداد، نابود شده و ناوگانشان فرار کرده است. طول و عرض خلیج فارس در برد موشکهای نیروی دریایی سپاه است و نیروی دریایی ما تنگه هرمز را کنترل میکند.
وی تصریح کرد: آمریکاییها جایگاهی در خلیج فارس نخواهند داشت و وزن ژئوپلیتیک ایران از قدرت منطقهای به قدرت جهانی تبدیل شد. بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کس قدرتی پیدا نکرده که اینگونه آمریکا را شکست دهد و تحقیر کند. از سویی امروز چین دارد قدرت اقتصادی پیدا میکند و به زودی قدرت نظامی چین و روسیه در قالب شانگهای شکل خواهد گرفت.
صفوی در تشریح اهداف ایران در این جنگ اظهار کرد : خواسته ما این است که بعد از این جنگ، تا ۵۰ یا ۶۰ سال آینده جنگی به سراغ ایران نیاید، البته هر جنگی پایانش با یک مذاکره سیاسی همراه است و این بستگی به سیاستمداران ما دارد که چگونه شرایط خود را تحمیل کنند. از طرفی ما میخواهیم با ۱۵ کشور همسایه روابط صمیمانه داشته باشیم و به دنبال امنیت پایدار در منطقه غرب آسیا هستیم.
مشاور نظامی رهبر انقلاب با اشاره به احتمال حمله به زیرساختهای کشورمان ،هشدار داد: بعید میدانم آنها به سمت زیرساختهای ما بیایند، اما اگر بیایند اشتباه میکنند، زیرا ما تمام زیرساختهای منطقه را خواهیم زد. نمونه آن را دیدید؛ آنها بخشی از پالایشگاه تهران را زدند و ما بلافاصله پالایشگاه حیفا را زدیم. آنها معادله را میدانند که اگر زیرساخت ما را بزنند، تمام زیرساختهای منطقه مورد هجوم ایران قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر نقش رهبری در جنگ گفت: هدف جنگها تحمیل اراده سیاسی یک دولت بر دولت دیگر است. امروز ما باید اراده ملت و رهبری خود را بر آمریکاییها و اسرائیل تحمیل کنیم. شرایط پایان جنگ را شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند. نظامیها تابع رهبران سیاسی هستند. ایران یک ملت متمدن چند هزار ساله و شجاع دارد.
صفوی با اشاره به حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در جبههها خاطرنشان کرد: فرزندان حضرت آقا در جنگ حضور داشتند. زمانی که رئیسجمهور بودند، پیغام داده بودند مواظب باشید آقا مجتبی اسیر نشود. پسر بزرگتر آقا، حاج آقا مصطفی را هم بنده کنار دجله دیده بودند ، لذا هر دو فرزند آقا (سید مجتبی و مصطفی) در جنگ بودند.
وی در خصوص خصوصیات آیت الله سید مجتبی خامنه ای تصریح کرد: آیتالله سید مجتبی خامنهای یک فقیه است. در درس خارج ایشان شرکت کردهام. نزد مراجع بزرگ تلمذ کرده و در جلسات پدرشان حضور داشته است. مسائل کشور را با فرماندهان بررسی میکند. ایشان مدیر، با فهم، تیزهوش و شجاع است. سن ایشان حدود ۵۶ سال است. پدر بزرگوارشان در ۵۰ سالگی به رهبری رسیدند و آقا مجتبی در مکتب پدر پرورش یافته است.
صفوی با بیان خاطرهای از رهبری گفت: من ۱۰ سال فرمانده سپاه بودم و ماهی یک بار خدمت حضرت آقا میرسیدم. حضرت امام استراتژیک فکر میکردند، اما حضرت آقا در مسائل ریز می شدند. آقا مجتبی نیز همینگونه است. حافظه و تیزهوشی ایشان بسیار بالاست. امیدوارم در این شبهای قدر، خداوند به ملت ما عنایت کند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره زمان پایان جنگ گفت: رهبران سیاسی جنگ را شروع و تمام میکنند.در عین حال تصور من این است که آمریکاییها و اسرائیل دوام نمیآورند، لذا به شرط تداوم عملیات ما، اگر تلفات آنها بالا برود، جامعه آمریکا طاقت نمیآورد و جامعه آمریکا و اسرائیل به کشته و اسیر شدن بسیار حساس هستند.
صفوی با پیشبینی برندگان این جنگ گفت: یکی از برندگان این جنگ، چین و روسیه خواهند بود. آمریکاییها در جنگ افغانستان هفت تریلیون دلار هزینه کردند. اکنون نیز برندگان این جنگ غیر از ایران، چین است که اقتصادش از آمریکا پیشی میگیرد. چینیها ۵۰ درصد نفت خود را از خلیج فارس تأمین میکنند. همچنین کارتلهای نفتی و شرکتهای اسلحهسازی از برندگان این جنگ هستند.
وی با محکوم کردن جنایات اسرائیل و آمریکا افزود: پشت این صحنه، نتانیاهو و ترامپ هستند. در ایران حدود ۲۰۰ شهید داشتهایم. از سویی باید گفت ترامپ فاسدترین و احمقترین رئیسجمهور آمریکاست و نتانیاهو خبیث و جنایتکاری بزرگ است.
سرلشکر رحیم صفوی گفت : در منطقه خاورمیانه، ایران و اسرائیل نمیتوانند با هم باشند. آن که میماند ایران است و رژیم صهیونیستی از بین میرود، لذا به مردم عزیزمان نوید میدهم که شکست صهیونیستها و آمریکاییها قطعی است. به زودی ایران طعم شیرین پیروزی را خواهد چشید و برای سالهای سال جنگ نخواهیم داشت.
صفوی در توصیه به مردم با نقل قولی از امام خمینی (ره) گفت: امام فرمودند مردم ما بهتر از مردم زمان امیرالمؤمنین هستند. این مردم شبانهروز دعا میخوانند. خانههای مردم، بیمارستانها، داروخانهها و ۷۱ مرکز امدادی هدف قرار گرفته است.
وی از مردم خواست تا پایان جنگ در میدانها حضور داشته باشند و تأکید کرد: حضور مردم شاید بیشتر از موشکهای ما ارزش دارد. با استراتژی شورای امنیت ملی، قرارگاه خاتمالانبیا، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، کمترین ناامنی در شهرها داریم. از مردم میخواهیم استقامت بورزند تا پیروزی برسد.
صفوی با اشاره به اهمیت حفظ فرماندهان گفت: حفظ جان آیتالله سید مجتبی خامنهای و فرماندهان سپاه ضروری است. در جنگ قبلی، فرماندهانی مانند سپهبد شهید موسوی در یک جلسه به شهادت رسیدند. ما ضعفهایی داریم و باید نفوذیها را بشناسیم. ماهوارههای اطلاعاتی هر ۱۲ ساعت یک بار از فراز تهران عبور میکنند و ما باید اطلاعات و عملیاتمان را قوی کنیم تا بر دشمن تسلط پیدا کنیم.
نظر شما