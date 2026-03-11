به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان ، اظهار کرد: هیچ‌یک از بنادر تجاری استان هرمزگان برای مقاصد نظامی استفاده نمی‌شود و این ادعاها کاملاً بی‌اساس است.

وی با اشاره به شفافیت فعالیت‌های بندری در استان هرمزگان افزود: بنادر بندرعباس و سایر بنادر تجاری استان صرفاً در خدمت مبادلات بازرگانی هستند و هرگونه ادعا درباره کاربرد نظامی آن‌ها، یا ناشی از بی‌اطلاعی از واقعیت‌های منطقه است یا یک سناریوی تبلیغاتی علیه ملت ایران است.

استاندار هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جایگاه‌های مشخص و تعریف‌شده خود مستقر هستند و نیازی به استفاده از تأسیسات تجاری و غیرنظامی برای اهداف دفاعی ندارند. آمریکا به جای طرح این ادعاهای واهی، باید نسبت به حضور غیرقانونی و مداخله‌جویانه خود در منطقه و جنابت خود در حمله به مناطق مسکونی از جمله مدرسه میناب پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران هر گونه، حمله به زیرساخت‌های بندری و تجاری را با پاسخی محکم و فراموش نشدنی پاسخ خواهند داد.