خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی جهان در پیام‌های جداگانه‌ای، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران را محکوم کردند.

محمد صادق الهاشمی محقق عراقی در پیامی، تجاوز اسرائیلی-آمریکایی علیه ایران را محکوم کرد.

وی تصریح کرد: کشتار کودکان و حمله عمدی به زیرساخت های مدنی از جمله بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران از جمله شوم ترین جنایت ها علیه بشریت است.

الهاشمی گفت: این جنایات ماهیت وحشیانه دشمنان و اهمیت نداشتن ارزش های انسانی واخلاقی برای آنها را آشکار می کند.

حمله بی‌دلیل به ایران محکوم است

ماریا موریگی نویسنده ایتالیایی نیز ضمن محکوم کردن حمله بی دلیل آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در پیامی اعلام کرد: در این لحظه دردناک که توحش استعماری-صهیونیستی اسرائیل آشکار می شود من با مردم و دولت ایران احساس همبستگی می کنم.

هیچ حمله دردناک‌تر از حمله به کودکان نیست

هبا اسمیت، رئیس انجمن زنان فاطمه زهرا در اروگوئه نیز در پیامی اعلام کرد: هیچ حمله ای بدتر از حمله به کودکان نیست. ما حمله رژیم صهیونیستی و رژیم امپریالیستی آمریکا به ایران را محکوم می کنیم.

وی افزود: در شرایطی که هر روز خبرهای جدیدی از نقض حقوق بشر و مرگ و زخمی شدن بی گناهان می شنویم با مردم ایران، ابراز همدردی می کنیم.

حمله به مدرسه میناب را محکوم می کنیم

پروفسور تیم اندرسون استاد دانشگاه استرالیا نیز در پیامی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران، به ویژه حمله به مدرسه میناب را محکوم کرد.

وی گفت: بدینوسیله، انزجار و خشم خود از جنایات وحشیانه و بمباران مردم ایران توسط جنایتکاران آمریکایی-اسرائیلی را ابراز می کنم.

در کنار مردم ایران هستیم

مرکز رسانه ای هاریکی ترکیه نیز در بیانیه ای نوشت: در این جنگ غیرانسانی، غیرقانونی و غیرمنصفانه که رهبران سیاسی، مردم عادی، بیمارستان ها، مدارس و مراکز رسانه ای را هدف قرار می دهد در کنار مردم ایران می ایستیم.

در این بیانیه آمده است: ما روزنامه نگاران ترکیه از حق ایران برای دفاع از خود در مقابل این حملات غیرقانونی حمایت می کنیم.