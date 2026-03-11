۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

بیعت مدیران استان تهران در دولت شهید رئیسی با رهبر معظم انقلاب

بیعت مدیران استان تهران در دولت شهید رئیسی با رهبر معظم انقلاب

تهران-مدیران استان تهران در دولت شهید رئیسی با صدور پیامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت و تاکید کردند: برای تحقق منویات معظم له آماده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران استان تهران در دولت شهید رئیسی با صدور پیامی با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای(مدظله‌العالی)

با سلام و احترام

در مقطعی حساس از تاریخ انقلاب اسلامی که ملت مؤمن و قدرشناس ایران داغدار فقدان مجاهدی بزرگ و رهبری حکیم است، انتخاب حضرتعالی به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی، مایه آرامش قلوب مؤمنان و استمرار راه پرافتخار انقلاب اسلامی گردید.

اینجانبان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر مجاهد و فرزانه انقلاب و تبریک این انتخاب مبارک به حضرت ولی عصر(عج) ، ملت بزرگ ایران، علما، نخبگان و همه نیروهای وفادار به آرمان‌های امامین انقلاب، این رخداد را نشانه‌ای از پویایی و استحکام نظام اسلامی و تداوم خط اصیل ولایت فقیه می‌دانیم.

بی‌تردید شخصیت علمی، تقوای فردی، شناخت عمیق حضرتعالی از مسائل جهان اسلام، سرمایه‌ای گران‌بها برای عبور کشور از پیچ‌های تاریخی پیش‌رو و تقویت اقتدار، عدالت و پیشرفت ایران عزیز خواهد بود.

اینجانبان، با کمال افتخار و اخلاص، بیعت کامل خود و مجموعه خدمتگزاران نظام در استان تهران را با مقام معظم رهبری اعلام می‌دارم و تأکید می‌کنم که در مسیر تحقق منویات معظم‌له و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، با تمام توان و ظرفیت در خدمت نظام و ملت بزرگ ایران خواهیم بود.

از خداوند متعال دوام توفیقات و سلامتی آن رهبر فرزانه و سربلندی ملت ایران را مسئلت داریم.

استاندار و مدیران استان تهران در دولت شهید رئیسی

