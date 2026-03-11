  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

حملات سنگین رژیم اسرائیل به حومه جنوبی بیروت

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به لبنان، حومه جنوبی بیروت را هدف حملات سنگین قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از حملات بسیار سنگین رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت خبر داد.

الجزیره همچنین از حملات هم‌زمان و گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به چندین شهرک و روستا در جنوب لبنان خبر داد.

در همین راستا، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت مناطق «السماعیه» و «زوطر الشرقیه» را هدف قرار دادند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از حملات هوایی ارتش این رژیم به مناطق «دبعال»، «صفد البطیخ»، «کفررمان» و «تبنین» در جنوب لبنان است.

در همین حال، خبرنگار الجزیره اعلام کرد که یگان‌های توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی نیز مناطق «الناقوره»، «وادی حامول»، «جبال البطم» و «صدیقین» را زیر آتش سنگین خود گرفته‌اند.

ده‌ها شهید و زخمی در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، شرق و جنوب لبنان

یک منبع امنیتی به شبکه الجزیره اعلام کرد در آمار اولیه حمله هوایی اسرائیل به منطقه «الرمله البیضاء» در پایتخت لبنان، بیروت، دست‌کم ۴ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل به شهرک «تمنین التحتا» در منطقه البقاع در شرق لبنان، ۸ نفر شهید و ۱۷ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین گزارش داد در حملات هوایی به مناطق «دیر انطار» و «البرج الشمالی» در جنوب لبنان، ۶ نفر شهید و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت نیز ۱۷ زخمی بر جای گذاشته است.

کد خبر 6772321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • وحید IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا هیتلر رو بیامرزه یه چیزی میدونست این قوم لجن رو نابود میکرد!
    • IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل کودک کش و نتانیاهو

