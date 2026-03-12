۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۰۵

حملات هفت گانه مقاومت اسلامی عراق علیه پایگاه‌های آمریکا

مقاومت اسلامی عراق مسؤولیت حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشور و منطقه را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، 7 عملیات را علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و منطقه انجام داده است.

این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکرده است.

