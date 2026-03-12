به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اورن حازان عضو کنست رژیم صهیونیستی در گفتوگو با شبکه آی ۲۴ نیوز اسرائیل گفت: با توجه به حجم آتش باری از سوی حزبالله، احتمال داد که این حملات مقدمه رخداد بزرگتری باشد.
وی همچنین تأکید کرد اسرائیل باید در حالت آمادهباش و هوشیاری کامل قرار داشته باشد، چرا که به اعتراف وی، این حملات موشکی حزبالله پایان ماجرا نیست و ممکن است آغاز آن باشد.
این عضو کنست اسرائیل افزود: حزبالله برای نخستین بار بهطور رسمی جنگ علیه اسرائیل را اعلام کرده و برای آن نامی تعیین کرده است؛ موضوعی که به گفته او میتواند نشان دهد آنچه روز چهارشنبه رخ داده باشد و از این پس به یک الگوی روزانه در درگیریها تبدیل شود.
مقاومت اسلامی لبنان در چارچوب سلسله عملیات «العصف المأکول»، موج گستردهای از حملات موشکی را علیه پایگاههای نظامی و شهرکهای صهیونیستنشین در شمال و عمق فلسطین اشغالی به اجرا درآورد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزبالله لبنان در این موج از حملات، بیش از ۱۰۰ فروند موشک به سوی اراضی اشغالی شلیک کرده است.
نظر شما