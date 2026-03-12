۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۵

دبیرکل فدراسیون فوتبال پاسخ داد؛

مسابقات لیگ برتر فوتبال از چه زمانی دوباره آغاز خواهد شد؟

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: ما منتظر تصمیم نهادهای ذی ربط هستیم تا برای ازسرگیری مسابقات لیگ برتر تصمیم گیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبنی در رابطه با آخرین تصمیم فدراسیون فوتبال برای حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: فدراسیون با وزارت ورزش و نهادهای ذی ربط هماهنگ است و بهترین تصمیم را خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال ایران جز سه تیم ابتدایی بود که جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد و قطعا آمریکا نمی تواند جلوی ما برای حضور در این مسابقات را بگیرد.

او ادامه داد: باتوجه به شرایط فعلی با وزارت ورزش و جوانان و دولت محترم هماهنگ هستیم تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم و اگر قرار باشد شرکت کنیم حرف اول و آخر را ایران می زند نه آمریکا.

ممبنی تصریح کرد: فوتبالیست های ما همیشه در کنار فرزندان این کشور هستند و قطعا مردم را فراموش نمی کنند. بحث قطعی اینترنت باعث شده تا مردم واکنش آنها را نبینند و انشاالله همه در کنار مردم خواهند بود و کمک می کنند و در روزهای آتی عکس العمل های بیشتری را خواهیم دید.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در رابطه با ازسرگیری مسابقات لیگ برتر گفت: ما در حال جنگ با قدرت های جهانی هستیم و تیم های ما نمی توانند سفرهای هوایی داشته باشند و ورزشگاه های کشور هم مورد هدف قرار می گیرند از همین رو ما منتظر تصمیم و مجوز نهادهای ذی ربط هستیم تا سازمان لیگ بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

