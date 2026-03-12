۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

آیین تشییع پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار صبح چهارشنبه با حضور حماسی مردم تبریز آغاز شد.

در این آیین عمار محمدی‌نژاد ( سپاه پاسداران - محل شهادت: تهران)، امیرحسین سلطانی ( ارتش جمهوری اسلامی - محل شهادت: آبدانان)، حبیب فرشباف (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و مرتضی خیری، بسیجی به عنوان شهدای نظامی؛ حبیب علیزاده (پدر خانواده - محل اصابت: منزل شخصی)، ماهان علیزاده (کودک)، ماهور علیزاده (کودک)، عطا آزموده (نوجوان ۱۳ ساله)، حسین عفتی لاله (محل شهادت: منطقه نصف‌راه تبریز، ساختمان مجاور اصابت)، علی سرباز امند (از اهالی روستا) و علی پیر امند (از اهالی روستا) به عنوان شهدای مردمی بر شانه‌های مردم غیور آذربایجان تشییع می‌شود.

مردم تبریز در این آیین با ماهان، ماهور و عطا کودکان و نوجوانانی که در جنایات رژیم‌های سفاک و کودک‌کش آمریکا و اسرائیل به شهادت رسده‌اند، وداع کرده و این لاله‌های پرپر شده را به خدا می‌سپارند.

