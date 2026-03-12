به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهدای اقتدار صبح پنجشنبه با حضور گسترده مردم در میدان شهدای تبریز برگزار شد و شرکت‌کنندگان با بدرقه پیکر مطهر شهدا بر ادامه راه آنان تأکید کردند.

حجت‌الاسلام مجتبی نظری در این مراسم با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها ایستادگی می‌کنند و راه شهدا را با عزت و استقامت ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه آذربایجان همواره در خط مقدم دفاع از ایران قرار داشته است، افزود: آذربایجان سر ایران و لنگر آرامش کشور است و مردم این خطه در مقاطع مختلف تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ استقلال و عزت ایران ایفا کرده‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیشینه مبارزاتی مردم آذربایجان تصریح کرد: در تاریخ این دیار چهره‌های بزرگی همچون زینب پاشا حضور داشته‌اند که نماد مقاومت و ایستادگی مردم این منطقه هستند.

وی همچنین تأکید کرد: دشمنان ملت ایران از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره در تلاش بوده‌اند تا با فشار و تهدید اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما خون شهدا و حضور آگاهانه مردم اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

حجت‌الاسلام نظری با اشاره به حضور مردم در صحنه گفت: ملت ایران همواره با بصیرت در میدان حضور دارند و این حضور، بزرگ‌ترین پشتوانه برای استمرار راه شهدا و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در پایان این مراسم، مردم با سر دادن شعارهایی از جمله «لبیک یا حسین»، «لبیک یا زینب» و «لبیک یا خامنه‌ای» با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند.