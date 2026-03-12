توزیع بیش از ۷ هزار تن برنج و مرغ در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جامعی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون بیش از ۴ هزار تن برنج و ۳ هزار تن مرغ گرم در مراکز عرضه و فروشگاهی، توزیع شده است.

جامعی تصریح کرد: عرضه سایر اقلام اساسی نیز در این مدت شامل توزیع ۲۴۰۰ تن روغن، ۵۰۰ تن گوشت گرم، ۴۰۰ تن شکر و حدود ۱۱ هزارتن آرد بوده است.

وی با بیان اینکه تامین و ذخیره سازی مطلوب صورت گرفته یادآور شد: عرضه کالاهای اساسی متناسب با نیاز بازار استان، بدون وقفه ادامه دارد و این نشان از تلاش مداوم جهاد کشاورزی در تامین مایحتاج مردم در ایام ماه مبارک رمضان و نظارت و مدیریت بازار در شرایط جنگ تحمیلی و ایام پایانی سال است.