مسیر راهپیمایی روز قدس در همدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن فاضلیان درخصوص راهپیمایی روز قدس امسال اظهار کرد: این راهپیمایی رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز جمعه از میدان امام خمینی (ره) همدان آغاز شده و شرکتکنندگان از مسیر خیابان شریعتی به سمت میدان شریعتی حرکت کرده و در نهایت به محل برگزاری نماز جمعه در حسینیه امام خمینی (ره) خواهند رسید.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در طول مسیر گفت: موکبهای فرهنگی و ایستگاههای خدماتی با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادها و تشکلهای مردمی برپا خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: سخنران پایانی این مراسم، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در پایان مراسم نیز قطعنامه روز جهانی قدس قرائت میشود.
وی با اشاره به اینکه راهپیمایی در ۵۰ نقطه شهری و روستایی در استان همدان برگزاری میشود، بیان کرد: روز جهانی قدس یادگار ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است و هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بهعنوان نماد وحدت و حمایت از آرمان فلسطین برگزار میشود.
نظر شما