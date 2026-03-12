۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

مسیر راهپیمایی روز قدس در همدان اعلام شد

همدان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان گفت: راهپیمایی روز قدس از میدان امام خمینی (ره) به سمت خیابان شریعتی و حسینیه امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن فاضلیان درخصوص راهپیمایی روز قدس امسال اظهار کرد: این راهپیمایی رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز جمعه از میدان امام خمینی (ره) همدان آغاز شده و شرکت‌کنندگان از مسیر خیابان شریعتی به سمت میدان شریعتی حرکت کرده و در نهایت به محل برگزاری نماز جمعه در حسینیه امام خمینی (ره) خواهند رسید.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در طول مسیر گفت: موکب‌های فرهنگی و ایستگاه‌های خدماتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها و تشکل‌های مردمی برپا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: سخنران پایانی این مراسم، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در پایان مراسم نیز قطعنامه روز جهانی قدس قرائت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی در ۵۰ نقطه شهری و روستایی در استان همدان برگزاری می‌شود، بیان کرد: روز جهانی قدس یادگار ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است و هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان نماد وحدت و حمایت از آرمان فلسطین برگزار می‌شود.

