روح الله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موج نخست بارشها، از امروز پنجشنبه تا جمعه بارشهای عمدتاً خفیف و ملایم باران و برف پیشبینی میشود، اظهار کرد: در موج دوم از روز یکشنبه با بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظهای، احتمال رعد و برق و تگرگ، بهویژه در دامنههای ارتفاعات و نیمه غربی استان پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: مناطق تحت تأثیر این مخاطرات شهرستانهای همدان، بهار، تویسرکان، درگزین، رزن، فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند خواهند بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه اختلال در ناوگان حملونقل، جاری شدن سیلاب و روانآب، طغیان رودخانهها، لغزندگی مسیرهای مواصلاتی و گردنههای برفگیر به دلیل بارش برف پیشبینی میشود، افزود: همچنین مه گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال اختلال در تأمین حاملهای انرژی (برق و گاز) نیز وجود دارد.
وی بیان کرد: به شهروندان توصیه میشود از سازههای موقت دوری کنند و یا تابلوهای تبلیغاتی را مستحکم کرده و از پارک کردن خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
نظر شما