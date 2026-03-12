به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاههای هوایی «پالماخیم» و «عوبِدا» رژیم صهیونیستی و مقر «شین بِت» این رژیم ساعاتی پیش هدف حمله پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
متن اطلاعیه شماره ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
إِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُم
طی ساعات گذشته، ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپادهای انهدامی، برج مراقبت، باند فرودگاه و آشیانه پایگاههای هوایی «پالماخیم» و «عوبِدا» رژیم صهیونیستی و مقر «شین بِت» این رژیم را مورد هجوم قرار داد.
پایگاه هوایی «پالماخیم» در نزدیکی تلآویو، مرکز پرتاب ماهوارهها و آزمایشهای موشکی رژیم صهیونیستی و محل استقرار سامانههای پدافند موشکی مانند فلاخن داوود و پهپادهای هرمس ۹۰۰ است.
پایگاه هوایی «عوبِدا»، یکی از تاسیسات استراتژیک و یک پایگاه آموزشی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است. این پایگاه محل استقرار جنگندههای اف ۲۲ آمریکایی بوده است.
«شین بِت» به عنوان قلب عملیاتی سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی عمل میکند و وظایفی چون فرماندهی عملیاتهای امنیتی، هماهنگی حفاظت از شخصیتهای مهم و تأسیسات حیاتی رژیم را بر عهده دارد.
