۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

خدمت‌رسانی ۳۲موکب در استان سمنان؛ روزانه ۱۸هزار پرس غذای گرم توزیع شد

سمنان- رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سمنان از برپایی ۳۲موکب در سطح استان در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: خادمان اربعین، روزانه ۱۸هزار پرس غذای گرم پخت و توزیع کرده‌اند.

جبار دوست محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار ۳۲ موکب در هشت شهرستان استان سمنان در میادین اصلی شهرها در جنگ رمضان و بعد از شهادت ولی امر مسلمین جهان، بیان کرد: خادمین مواکب استان با اخلاص و روحیه خدمت‌رسانی، اقدام به پخت و توزیع روزانه ۱۸ هزار پرس غذای گرم کرده و از ۵۰۰ هزار نفر از مردم حاضر در راهپیمایی و تجمعات با چای و خرما برای وعده افطار و میان وعده پذیرایی کردند.

وی ادامه داد: چاپ و توزیع بیش از ۲۳ هزار عکس رهبر شهید انقلاب، پخش سرودهای انقلابی و حماسی، برگزاری برنامه‌های ویژه کودکان و نقاشی توسط خواهران خادم، و حضور فعال نیروهای خادمان در مساجد و خیابان‌ها برای تحکیم روحیه انقلابی از جمله اقدامات این موکب ها است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سمنان ادامه داد: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند، تعداد هزار بسته معیشتی میان اقشار کم‌درآمد توزیع و تقریبا روزانه ۲۵۰ نفر از مسافران بین‌راهی توسط مواکب اربعین استان اسکان داده می‌شوند.

دوست‌محمدیان تصریح کرد: این فعالیت‌ها جلوه‌ای از وحدت، ایمان و روح خدمت خادمان اربعین استان سمنان در صحنه‌های جهادی است، که در روزهای جنگ رمضان و سوگواری شهادت امام امت با شور انقلابی و عشق به ولایت به نمایش گذاشته می شود.

کد خبر 6772545

