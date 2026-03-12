به گزارش خبرنگار مهر ، ۳۰۰ نفر از استادان و پژوهشگران علوم انسانی، اجتماعی و هنر با آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثینَ»

ضمن عرض تسلیت شهادت جانسوز رهبر فرزانه و فرهیخته ایران، مرجع عالیقدر جهان اسلام، امام شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) و شهدای گرانقدر جنگ اخیر؛ اکنون که در اولین شب از لیالی قدر، قلب‌های غمگین و عزادار مؤمنان با خبر انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی)، مسرور گردید، بر درگاه خداوند متعال سجده شکر به جای می‌آوریم. بی‌گمان این انتخاب حکیمانه ی مجلس خبرگان رهبری، در بحبوحه ی تجاوز ددمنشانه ی اهریمنان به خاک ایران، مرهمی التیام‌بخش بر دل‌های شکسته از فقدان رهبر عزیزمان بود.

انتخاب مجتهدی گرانقدر، عالمی مجاهد، فقیهی ساده‌زیست، سیاستمداری باذکاوت و مردمی، آشنا با جریان علوم و فناوری‌های روز، معتقد و متعهد به منظومه ی فکری امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی خصوصا تداوم مقاومت و مبارزه در برابر استکبار و صهیونیسم، موجب خرسندی و مایه ی قوّتِ قلب مؤمنان، آزادگان جهان و مبارزان جبهه ی مقاومت در اقصی نقاط دنیا گردید.

ملت ایران امروز به خود می‌بالد که در سایه ی نظام مقدس و بی‌بدیل جمهوری اسلامی، درخت تنومند انقلاب اسلامی با نظامی ساختارمند، منسجم و کارآمد، نظامی برآمده از مردم‌سالاری دینی، با توکل به خداوند متعال، با وجود همه ی خباثت‌ها و نفاق‌ها، در برابر مستکبران و زورگویان عالم ایستاده است و گام‌های خود را برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و تعالی در همه ی عرصه‌ها تا طلوع خورشید تمدن مهدوی محکم و استوار برمی‌دارد.

ما استادان و پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی، همچون قطره‌ای از دریای عظیم ملت ایران، ضمن اعلام پایبندی به اصول انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با شهدا و آرمان‌های امامین انقلاب، با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت می‌کنیم و تا پای جان در کنار انقلاب اسلامی خواهیم ایستاد و در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی، در سنگر علم و فرهنگ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

ما بر این باوریم که رسوخ نگرش‌های مخرب غرب‌گرا و سیاست‌های لیبرالیستی در عرصه ی فرهنگ و اقتصاد، سرمنشأ ضعف و نفوذ، و زمینه‌ساز تعرض به حریم میهن و شهادت رهبر عزیز، فرماندهان سلحشور و مردم و کودکان مظلوم بوده است. از این رو، با رهبر جدید پیمان می‌بندیم که با اتکال به خداوند متعال، با ایمان به شعار ماندگار رهبر شهیدمان «ما می‌توانیم»، مبتنی بر علوم اسلامی و دانش بومی، با حفظ روحیه ی مقاومت، برای اعتلای ایران آباد و سرافراز جان‌فشانی کنیم.

به امید پیروزی حق بر باطل.

گزیده امضا کنندگان: ‍‍

حمید پارسانیا، غلامرضا جمشیدیها، فائزه عظیم زاده اردبیلی، سهیلا صادقی، عبدالله معتمدی ، اصغر افتخاری ، حسن بشیر، علی انتظاری، محمدهادی همایون ، کامران شیوندی چلیچه ، شهاب اسفندیاری، سیدمحمدحسین هاشمیان، مصطفی زمانیان، هاشم داداش پور، سجاد صفارهرندی، مسعود معینی پور، سینا کلهر، عبدالکریم خیّامی، سید مهدی ناظمی قره‌باغ، عاصمه قاسمی، فاطمه قاسمپور، محمد رضا قائمی نیک، ابوالفضل اقبالی، صابر جعفری کافی، محمدرضا وحیدزاده، شهلا باقری، میثم مهدیار، محسن دنیوی، رقیه السادات مومن، سید یاسر جبرائیلی سید آرش وکیلیان، علی جعفری، محمد پورکیانی، اردشیر زابلی زاده، عبداله بیچرانلو ، سیدعلی موسوی ، اسماعیل نوده فراهانی، احمدرضا بلیغ، روح الله احمدزاده کرمانی، منوچهر رشادی، محسن قمرزاده

احمد زرنگار، سیدمحمدرضا رشیدی آل هاشم، ابراهیم شمشیری، عماد حسینی، محمد رحمتی، رفیع الدین اسماعیلی

علیرضا حاجی زاده دولت آباد، محمدحسن فردوسی‌زاده، علی طهماسبی، محمد نیازی

عباس عالی زاده، ابوالفضل بیات، علی فتوتیان، مجید سلیمانی، محمدعلی هرمزی زاده، محمد اسکندری، مهوش الیاسی

احمدرضا زارعی، ایمان کرمی

سیدامیررضا محمدحسینی، ناهید سلیمی

احمد روشنی، ابوالحسن صفرپور، فاطمه رایگانی، پروین سوادیان، لیلا نصرالهی وسطی، عزیزالله سالاری، فاطمه عزیزآبادی فراهانی، لیلا وصالی، هادی خان محمدی، محمودبشیری، محمد شفیعی فر، حسام الدین خلعتبری، مهدی حسین‌زاده یزدی

محسن شاکری نژاد، جعفر بحرینی

عزیز نجف پور آقابیگلو، کمال اکبری، فائزه زودبین، حسین زودبین

ملیحه زودبین، سیده فائزه صفدرزاده

افسانه مظفری، حسین خدایار

محمد جواهری طهرانی ، محمدعلی اسلامی

آزاده نیاز، مرضیه شعربافچی زاده

وحید رشیدوش، لعیا شکوهی ستا

سید سعید اسمعیلی، سید محمد صدوق ونینی، علیرضا ابراهیمی

افشین میرعبداله لواسانی، مسلم شبانی

ابوالفضل افضلی، هادی یاسر

یعقوب شربتیان، ماندانا صنیعی...