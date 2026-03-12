رأی قاطع خبرگان پیام ثبات و استمرار ولایت در جمهوری اسلامی ایران بود

محمدرضا خانلری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای برای تصدی رهبری، این رویداد را نعمتی بزرگ برای ملت ایران در شرایط حساس کنونی توصیف کرد و اظهار داشت: در بحبوحه جنگ تحمیلی استکبار و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و در حالی که جامعه از فقدان رهبر پیشین متأثر بود، این انتخاب بهمثابه نعمتی بزرگ و هدیهای ارزشمند برای استمرار ولایت و ثبات کشور به شمار میآید.
وی افزود: حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای از سلاله پاکان و فقیهی دانشمند است که امروز در جایگاه فرزند شهید و جانباز جنگ رمضان نیز شناخته میشود.
این استاد دانشگاه با اشاره به سرعت تصمیمگیری مجلس خبرگان تصریح کرد: انتخاب بزرگ خبرگان ملت در کوتاهترین زمان پس از شهادت آن بزرگمرد تاریخ که پس از ائمه معصومین(ع) جایگاهی ویژه در زعامت امت اسلام به نیابت از حضرت مهدی(عج) داشت، پیامی تاریخی در جهت استمرار رهبری و تحقق آرمان اعتلای مسلمانان در گستره جهان مخابره میکند.
خانلری با اشاره به پیامدهای انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، اظهار داشت: این انتخاب میتواند معادلات موجود در جنگ را بهطور اساسی به نفع جبهه حق تغییر دهد و پیام روشنی از تداوم و استحکام ساختار ولایت در جمهوری اسلامی ایران مخابره کند.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به تحولات جنگ گفت: تحولات اخیر نشان میدهد که طرف مقابل با وجود تحمل هزینههای سنگین، به اهداف مورد نظر خود دست نیافته و در مقابل، ساختار حاکمیتی ایران با انتخاب رهبری جدید بیش از پیش تثبیت شده است.
خانلری رأی قاطع مجلس خبرگان را جلوهای از عنایت الهی دانست و بیان کرد: این تصمیم که با رأی حداکثری خبرگان ملت محقق شد، میتواند زمینهساز تجدید بیعت مردم مؤمن و نخبگان کشور با نظام ولایت و تقویت عزم ملی برای تداوم حکمرانی ولایی باشد.
وی با اشاره به تحولات فرهنگی جامعه در شرایط کنونی افزود: فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه ایران که پیش از این در معرض برخی آسیبها و تضعیفها قرار داشت، امروز با نثار خون پاک امام شهید و خانواده گرانقدر ایشان بار دیگر جان تازهای یافته و میتواند به عاملی برای تقویت هویت دینی و انسجام اجتماعی تبدیل شود.
خانلری تأکید کرد: در چنین شرایطی دانشگاهیان و نخبگان جامعه مسئولیتی مهم بر عهده دارند تا با بهرهگیری از این فرصت، به تعمیق بنیانهای فرهنگی جامعه پرداخته و با تبیین جایگاه رهبری و ولایت، زمینه تقویت باور عمومی و انسجام فکری در جامعه را بیش از پیش فراهم کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به پیشینه علمی و فکری آیت الله مجبتی خامنه ای، ایشان را از پرورش یافتگان مکتب امام خمینی( ره) دانست و گفت: رهبری سوم جمهوری اسلامی سالها در کنار پدر خویش با آموزههای فکری، سیاسی و مدیریتی این مکتب آشنا شده و آن را بهخوبی فراگرفته است.
خانلری در پایان درباره ویژگیهای شخصیتی ایشان نیز خاطرنشان کرد: تقوا، خویشتنداری، دانش فقهی و سیاسی، آشنایی با مسائل اقتصادی، سعه صدر و شجاعت در مواجهه با مسائل پیچیده و نوپدید از جمله ویژگیهایی است که به گفته نزدیکان و آشنایان، در شخصیت ایشان بهروشنی قابل مشاهده است.
نظر شما