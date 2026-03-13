به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (جمعه، ۲۲ اسفند) در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با اشاره به نخستین پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اظهار کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری در نخستین پیام خود تأکید کردند، «در این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کل قوا بود، بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی، شجاعت و حضور مردم دیده شد؛ حضوری که دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت.»

وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید»، افزود: درست است که در این مدت کشور بدون رهبر بود و شورای رهبری مسئولیت‌ها را بر عهده داشت، اما این مردم بودند که به بهترین نحو کشور را هدایت کردند و اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشیدند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر رخدادهای اخیر بر جامعه، به‌ویژه زنان و خانواده‌ها، ادامه داد: زمانی که در نخستین روزهای حمله، مدرسه دختران ما مورد هدف قرار می‌گیرد، برای زنان، مادران و دختران این سرزمین کاملاً روشن می‌شود که دشمنان آینده ایران را نشانه گرفته‌اند و از این جغرافیا و از اقتدار آن هراس دارند.

صادق با اشاره به مشت‌های گرده کرده زنان و دختران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: در حالی که ادعا می‌کردند قرار است برای زنان زندگی و آزادی به همراه داشته باشند، اما کودکان بی‌گناه دبستانی ما را به شهادت رساندند. تا زمانی که این مردم و مشت‌های گره‌کرده آنان وجود دارد، اقتدار، سربلندی و سرافرازی ایران‌زمین پایدار خواهد ماند.

وی افزود: دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی مدعی است که تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار می‌دهد، اما در عمل غیرنظامیان و بخش‌های غیرنظامی، از جمله بخش‌هایی از فرودگاه‌ها و برخی بنادر تجاری، هدف قرار گرفته‌اند.

تداوم خدمت‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استمرار فعالیت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور گفت: با وجود شرایط پیش‌آمده، ذره‌ای از غیرت و مسئولیت‌پذیری رانندگان کامیون و اتوبوس برای جابه‌جایی مسافران و هموطنان کاسته نشده و کارکنان رادارهای فرودگاهی، بخش ریلی و سایر بخش‌های حوزه حمل‌ونقل نیز همچنان با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و این چرخه بدون وقفه ادامه دارد.

وی ادامه داد: این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که آن چشم‌اندازی که امام خمینی (ره) ترسیم کردند محقق شود؛ همان دیدگاهی که بر اساس آن این غده سرطانی باید از منطقه محو شود. تا زمانی که رژیم صهیونیستی از میان نرود، آرامش نه‌تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه برقرار نخواهد شد.

صادق با تأکید بر ریشه‌دار بودن ملت ایران اظهار کرد: من نیز قطره‌ای کوچک از دریای بزرگ مردم ایران هستم. ملت ایران نخستین‌بار نیست که مورد تجاوز قرار می‌گیرد؛ این ملت در طول تاریخ خود همواره با عزت و سربلندی ایستادگی کرده است.

وی یادآور شد: مردم ایران دارای ریشه، تمدن و تاریخ هستند و زنان این سرزمین نیز همواره نقش‌آفرین بوده‌اند؛ همان زنانی که در دوران دفاع مقدس سربند بر پیشانی همسران و فرزندان خود می‌بستند و آنان را راهی جبهه‌ها می‌کردند.

پیام حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: حضور مردم در این راهپیمایی را جهانیان مشاهده می‌کنند. با وجود روزهایی که از تهدید و تجاوز ناجوانمردانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی گذشته، مردم همچنان با صلابت در خیابان‌ها حضور دارند.

وی افزود: مردم در تمام این روزها حتی در ساعات شب نیز خیابان‌ها، مساجد و میادین را حفظ کرده و حضور خود را نشان داده‌اند.

صادق ادامه داد: امروز نیز یک روز قدس دیگر است. سال‌ها پیش امام خمینی (ره) تأکید کردند که اسرائیل باید محو شود، اما امسال این موضوع جدی‌تر از گذشته مطرح است؛ نه‌تنها مردم ایران بلکه ملت‌های منطقه نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تا زمانی که این غده سرطانی وجود دارد، آرامش در منطقه برقرار نخواهد شد و امروز می‌بینیم که مردم چگونه در روز قدس پای کار نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.