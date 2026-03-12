به گزارش خبرنگار نهر، نشست مجازی هفتمین کنگره بین المللی قدس شریف با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای از جهان اسلام و در آستانه روز جهانی قدس برگزار می‌شود.

در این مراسم آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه، شیخ خالد الملا؛ رئیس جمعیت علمای اسلام عراق، شیخ ماهر حمود؛ رئیس اتحادیه علمای مقاومت از لبنان، شیخ زهیر جعید؛ رئیس جبهه عمل اسلامی لبنان، شیخ حسین قاسم؛ رئیس شورای علمای فلسطین، شیخ کفاح بطه؛ مفتی روسیه، دکتر عزمی عبدالحمید؛ رییس سازمان های اسلامی مالزی، شرف الدین قلیچ؛ نماینده پارلمان ترکیه، دکتر مصطفی سند؛ نماینده پارلمان عراق، دکتر نور عادل ؛ نماینده پارلمان عراق، پرفسور اقبال کورپینهار؛ استاد دانشگاه و فعال کشتی صمود از ترکیه، دکتر شارلوت کیتس؛ عضو موسسه صامدون و از اساتید اخراج شده دانشگاه آمریکا از کانادا، دکتر مسعود شجره؛ رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، مریم ابو دقة؛ آزاده فلسطینی و عضو هیات تحریر شعبی فلسطین، توشار گاندی؛ فعال فلسطین، دکتر خالد سعدی؛ عضو جبهه عائدون و جبهه تحریر شعبی فلسطین از سوئد، دکتر عبدالحفیظ السریتی؛دبیر مجمع العمل الوطنی لاجل فلسطین از مغرب، دکتر ریدا شیکلار اوغلو؛ استاد دانشگاه و فعال کشتی صمود از ترکیه، دکتر برانو ریچا؛ فعال فلسطین و روزنامه نگار از برزیل، پرفسور مویسر گارسیا؛ استاد دانشگاه و فعال فلسطین از مکزیک، زینب الصفار؛ خبرنگار المیادین از لبنان، دکترصابر ابو مریم؛ رئیس بنیاد فلسطین از پاکستان، دکتر احمد ویحمان؛ رئیس المرصد المغربی برای مقابله با تطبیع از مغرب و حجت الاسلام رسول باقری؛ دبیر مجمع جهانی قادمون از سخنرانان این مراسم هستند.

این نشست مجازی امروز پنج شنبه ۲۱ اسفندماه ساعت ۱۶ در شبکه های اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی قابل مشاهده اشت.