۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۳

حرکت ناوگان صمود به سمت غزه با بیش از ۱۰۰۰ سرنشین+ تصاویر

حرکت ناوگان صمود به سمت غزه با بیش از ۱۰۰۰ سرنشین+ تصاویر

در سایه تداوم محاصره نوار غزه و تشدید بحران انسانی در این باریکه یک ناوگان بین المللی دیگر به سمت منطقه رهسپار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، کشتی های ناوگان بین المللی صمود بندر بارسلون در اسپانیا را ترک کرده و به سمت نوار غزه حرکت کردند.

بر اساس این گزارش، مأموریت این ناوگان، شکستن محاصره نوار غزه به شمار می رود. این حرکت گسترده ترین اقدام برای شکستن محاصره نوار غزه طی سال جاری محسوب می شود.

این دومین بار طی کمتر از یک سال است که ناوگان صمود به سمت غزه حرکت می کند. میزان مشارکت در ناوگان کنونی بیشتر از موارد مشابه قبلی گزارش شده است.

ناوگان پیشین در سپتامبر ۲۰۲۵ و با مشارکت ۴۲ قایق و ۴۶۲ نفر از سواحل اسپانیا به راه افتاد، اما کاروان کنونی شامل حدود ۷۰ قایق و ۱۰۰۰ داوطلب از ۷۰ کشور خواهد بود.

مسئولان ناوگان تأکید دارند که فعالیت‌های آنها مطابق با قوانین بین‌المللی است و این مأموریت با هماهنگی سازمان‌های جامعه مدنی فلسطینی، وکلا و سیاستمداران و کارشناسان امنیت ناوبری و رسانه‌ای انجام می‌شود.

حرکت ناوگان صمود به سمت غزه با بیش از ۱۰۰۰ سرنشین+ تصاویر

حرکت ناوگان صمود به سمت غزه با بیش از ۱۰۰۰ سرنشین+ تصاویر

حرکت ناوگان صمود به سمت غزه با بیش از ۱۰۰۰ سرنشین+ تصاویر

کد مطلب 6799622

