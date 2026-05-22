نشست تلویزیونی «کودکان شهید میناب؛ صدای مظلومیت و بیداری امت» به همت مجمع جهانی قادمون برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، این نشست با حضور:مفتی منیب الرحمان؛ مفتی پاکستان و رئیس تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان،دکتر سید سعادت الله حسینی؛ امیر جماعت اسلامی هند، شیخ حسن الکتانی؛ رئیس اتحادیه علمای مغرب عربی، دکتر اقبال کورپینهار؛ فعال کشتی صمود از ترکیه، دکتر شیخ عبدالجبار الفهداوی؛ مدیر اجرایی مجلس رباط محمدی عراق، دکتر عبدالسلام امامی؛ مشاور وزیر فرهنگ و امام جمعه مهاباد، شیخ احمد حیدری؛ فعال فرهنگی و حجت الاسلام باقری ؛ دبیر کل مجمع جهانی قادمون برگزار می‌شود.

این نشست شنبه ۲ خرداد۱۴۰۵ ساعت ۱۶ از شبکه الکوثر و شبکه اینترنتی سفیر پخش خواهد شد.