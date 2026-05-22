  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

فعالین فرهنگی ۷ کشور از مظلومیت شهدای میناب و بیداری اسلامی می‌گویند

فعالین فرهنگی ۷ کشور از مظلومیت شهدای میناب و بیداری اسلامی می‌گویند

با حضور فعالین فرهنگی هفت کشور مسلمان نشست کودکان شهید میناب، صدای مظلومیت و بیداری امت برگزار می‌شود.

نشست تلویزیونی «کودکان شهید میناب؛ صدای مظلومیت و بیداری امت» به همت مجمع جهانی قادمون برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، این نشست با حضور:مفتی منیب الرحمان؛ مفتی پاکستان و رئیس تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان،دکتر سید سعادت الله حسینی؛ امیر جماعت اسلامی هند، شیخ حسن الکتانی؛ رئیس اتحادیه علمای مغرب عربی، دکتر اقبال کورپینهار؛ فعال کشتی صمود از ترکیه، دکتر شیخ عبدالجبار الفهداوی؛ مدیر اجرایی مجلس رباط محمدی عراق، دکتر عبدالسلام امامی؛ مشاور وزیر فرهنگ و امام جمعه مهاباد، شیخ احمد حیدری؛ فعال فرهنگی و حجت الاسلام باقری ؛ دبیر کل مجمع جهانی قادمون برگزار می‌شود.

این نشست شنبه ۲ خرداد۱۴۰۵ ساعت ۱۶ از شبکه الکوثر و شبکه اینترنتی سفیر پخش خواهد شد.

کد مطلب 6837475
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها