پورمحمدی: تعیین سریع رهبری مانع سوءاستفاده دشمنان شد

حجت‌الاسلام محمدتقی پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معیارهای انتخاب رهبری اظهار کرد: بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، رهبر باید دارای شرایطی از جمله فقاهت، عدالت، تقوا، تدبیر، مدیریت و شجاعت باشد و همچنین شناخت دقیق و عمیقی از مسائل سیاسی و نقشه‌ها و شیطنت‌های دشمنان داشته باشد.

وی افزود: رهبر جامعه اسلامی باید فردی باشد که بتواند در برابر دشمنان با قدرت و استواری بایستد و در شرایط حساس و پیچیده کشور، جامعه را هدایت کند.

به گفته وی، علاوه بر شرایط علمی و فقهی، توان مدیریتی، قدرت تصمیم‌گیری و آشنایی با مسائل داخلی و بین‌المللی از دیگر ویژگی‌های مهم برای رهبری جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط خاص زمان بررسی موضوع رهبری گفت: در آن مقطع، کشور در شرایط بسیار حساسی قرار داشت و تهدیدهای مختلفی از سوی دشمنان مطرح بود. نگرانی‌هایی درباره تهدیدهای امنیتی، ترور و حتی احتمال بمباران نیز وجود داشت و همین مسئله موجب شده بود که موضوع برگزاری جلسات خبرگان با حساسیت‌های امنیتی همراه باشد.

وی ادامه داد: در آن شرایط حتی درباره محل تشکیل جلسه و نحوه برگزاری آن نیز ملاحظات جدی امنیتی مطرح بود و مسئولان امنیتی هشدارهایی درباره تهدیدهای جدید ارائه می‌کردند. به همین دلیل بحث‌هایی درباره احتمال تأخیر یا لغو جلسه نیز مطرح شده بود.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: با وجود همه این شرایط، اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان رهبری احساس مسئولیت کردند و معتقد بودند که باید وظیفه خود را در قبال نظام و مردم انجام دهند و اجازه ندهند تهدیدها و فشارهای دشمنان مانع انجام این مسئولیت مهم شود.

وی با بیان اینکه در آن شرایط انتخاب سریع‌تر رهبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، افزود: کشور در شرایط سخت جنگی قرار داشت و طبیعی بود که هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف رهبری می‌توانست موجب نگرانی مردم و ایجاد فضای ناامیدی در جامعه شود.

نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گفت: تعیین سریع رهبر موجب ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه شد و این مسئله باعث شد مردم احساس اطمینان و آرامش بیشتری داشته باشند و دشمنان نیز نتوانند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان، به‌ویژه آمریکا، تصور می‌کردند می‌توانند با ایجاد ناامنی و فشار، روند تصمیم‌گیری را دچار اختلال کنند و حتی نقشه‌هایی برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور داشتند، اما اعضای مجلس خبرگان رهبری با احساس مسئولیت و با وجود همه تهدیدها، این وظیفه مهم را انجام دادند.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین با اشاره به ویژگی‌های رهبر منتخب گفت: خبرگان رهبری با توجه به معیارهای قانونی و شرعی، درباره شخصیتی که دارای ویژگی‌هایی همچون مدیریت، تدبیر، شناخت مسائل کشور و آشنایی با شرایط داخلی و بین‌المللی باشد به جمع‌بندی رسیدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت و بیعت مردم با رهبر اشاره کرد و گفت: مردم همواره در صحنه حضور داشته‌اند و در مقاطع مختلف با حضور گسترده خود حمایتشان را از نظام و رهبری نشان داده‌اند.

نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری افزود: حضور گسترده مردم در مراسم‌ها، تجمعات و برنامه‌های مختلف نشان می‌دهد که ملت ایران در بزنگاه‌های مهم تاریخی در کنار نظام و رهبری ایستاده‌اند و همین حضور مردمی موجب خنثی شدن بسیاری از نقشه‌های دشمنان شده است.

پورمحمدی در پایان تأکید کرد: ملت ایران در شرایط مختلف نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان ایستادگی می‌کنند و همواره از نظام اسلامی و رهبری حمایت خواهند کرد.