۸۰۰۰ نهال حرا در استان بوشهر کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح پنجشنبه در حاشیه اجرای پویش ملی «سرو ایران» در استان بوشهر اظهار کرد: دوستداران طبیعت و تشکل های محیط زیستی همراهی خوبی را در این طرح دارند.

وی اضافه کرد: همزمان با توزیع نهال توسط اداره‌کل منابع طبیعی استان در بین مردم، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز با همکاری یکی از تشکل های مردم نهاد بوشهر اقدام به کاشت نهال حرا در تالاب سلطانی بوشهر کردند.

مرادزاده بیان کرد: همه ساله رهبر شهید انقلاب در این ایام با کاشت نهال ضمن ترویج فرهنگ حسنه درختکاری، بیانات گهرباری در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست داشتند که امسال نیز با وجود شرایط جنگی در شهر بوشهر، این اقدام ارزشمند به یاد رهبر شهیدمان و شهدای مردمی و دانش آموزان شهید با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با تشکر از زحمات همه دوستداران طبیعت و تشکل های محیط زیستی که همراه با کارکنان این اداره کل در اجرای این پویش اقدام به کاشت هشت هزار نهال حرا کردند، بر ادامه این روند و همچنین توسعه فضای سبز در استان در قالب مسئولیت اجتماعی صنایع حوزه نفت و گاز و واحد های تولیدی تاکید کرد.