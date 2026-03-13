فاروق سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با احیای دوباره تالاب بین‌المللی کانی‌برازان که تابستان امسال به طور کامل خشک شده بود، هزاران قطعه پرنده به منظور زمستان گذرانی و آمده شدن برای فصل لانه سازی و زادآوری وارد این تالاب شدند.

وی ادامه داد: ورود پرندگان بومی و مهاجر به تالاب کانی‌برازان در آستانه فصل بهار نشان می‌دهد که این تالاب از وضعیت مطلوب از نظر منابع غذایی و امنیت لازم برخوردار است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: هم اکنون در این تالاب بین‌المللی علاوه بر اینکه انواع گونه‌های مختلف از جمله اردکسانان، مرغابی‌ها، خوتکا، چنگر، آنقوت و آبچلیک وجود دارد گونه های نادر و در معرض خطر از جمله اردک سرسفید، اردک سربلوطی و اردک حنایی نیز وارد تالاب شدند.

وی اظهار کرد: لایروبی زهکش‌های منتهی به تالاب به طول چهار کیلومتر، انتقال آب از رودخانه مهاباد و جمع آوری روان آب‌های حوزه تالاب باعث شده که هم اکنون کانی برازان از لحاظ وضعیت آبی، در آستانه سرریز قرار داشته باشد.

پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی کانی‌برازان با وسعتی بیش از ۹۰۰ هکتار، یکی از مهم‌ترین تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه و از ارزشمندترین زیستگاه‌های پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود.