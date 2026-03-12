۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

روستاهای در مسیر سد تنگ سرخ یاسوج جا به جا می شوند

روستاهای در مسیر سد تنگ سرخ یاسوج جا به جا می شوند

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تدابیر اتخاذ شده برای جابه‌جایی روستاهای در مسیر سد تنگ سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در بازدید از سد در حال ساخت تنگ سرخ شهرستان بویراحمد، گفت: روند پیشرفت فیزیکی مطابق برنامه در حال انجام است.

وی با تاکید بر احقاق حقوق مالکین، باغ داران و کشاورزان این منطقه، اظهار کرد: در صورت آبگیری سد در آینده، میزان وسیعی از زمین ها به زیر آب می‌رود که احقاق حقوق مردم و مالکین اراضی بر هر موضوع دیگری ارجحیت دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تدابیر مناسب و برنامه‌ریزی‌های جامعی برای جابه‌جایی بعضی روستاها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای نگاه جامعی به همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید صورت پذیرد.

رحمانی تأکید کرد: بنیاد مسکن به صورت جدی در حال پیگیری جابه جایی برخی از روستاها است تا مردم و ساکنین منطقه دچار خسران نشوند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم و همت مسئولین، این پروژه که یکی از مهمترین پروژه ها در حل تنش آبی منطقه و شتاب دهنده توسعه استان است به زودی در مرحله بهره‌برداری قرار گیرد.

کد خبر 6772648

