روستاهای در مسیر سد تنگ سرخ یاسوج جا به جا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در بازدید از سد در حال ساخت تنگ سرخ شهرستان بویراحمد، گفت: روند پیشرفت فیزیکی مطابق برنامه در حال انجام است.

وی با تاکید بر احقاق حقوق مالکین، باغ داران و کشاورزان این منطقه، اظهار کرد: در صورت آبگیری سد در آینده، میزان وسیعی از زمین ها به زیر آب می‌رود که احقاق حقوق مردم و مالکین اراضی بر هر موضوع دیگری ارجحیت دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تدابیر مناسب و برنامه‌ریزی‌های جامعی برای جابه‌جایی بعضی روستاها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای نگاه جامعی به همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید صورت پذیرد.

رحمانی تأکید کرد: بنیاد مسکن به صورت جدی در حال پیگیری جابه جایی برخی از روستاها است تا مردم و ساکنین منطقه دچار خسران نشوند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم و همت مسئولین، این پروژه که یکی از مهمترین پروژه ها در حل تنش آبی منطقه و شتاب دهنده توسعه استان است به زودی در مرحله بهره‌برداری قرار گیرد.