۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

انهدام یک فروند پهپاد هرمس رژیم صهیونی در آسمان ایلام

ایلام - یک فروند پهپاد هرمس رژیم صهیونی در آسمان ایلام منهدم شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های وابسته به سپاه استان یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰، توسط سامانه‌های پدافندی در آسمان استان ایلام ساقط شد.

تاکنون و از ابتدای جنگ تحمیلی تعداد پهپادهای ساقط‌شده دشمن نزدیک به سه‌رقم شدن است.

