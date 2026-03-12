یک منطقه مسکونی در اهواز هدف حمله قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۲ امروز پنجشنبه دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در ساحل غربی رودخانه کارون حمله کردند و متاسفانه بر اساس گفته اهالی منطقه تعدادی از هموطنان شهید و مجروح شده‌اند.

همچنین این منطقه در کنار یک بیمارستان قرار دارد که هنوز از خسارت‌های وارد شده به بیمارستان جزییاتی منتشر نشده است.

این منطقه همچنین در کنار یک جایگاه بنزین قرار داشت که خسارت‌هایی متوجه جایگاه و خودروهایی که برای بنزین مراجعه کرده بودند شده‌است.

نیروهای امدادی خیابان را بسته‌اند و در حال امداد رسانی هستند. همچنین منازل اطراف این مکان نیز مورد خسارت ناشی از موج انفجار قرار گرفته اند.