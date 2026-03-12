روز قدس بهترین زمان برای اعلام انزجار علیه رژیم جعلی صهیونیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس آورده است،روز جهانی قدس به عنوان یادگار ارزشمند و والامقام امام خمینی(ره)،بهترین زمان برای اعلام انزجار مسلمانان علیه رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی است.
این پیاممی افزاید،اینجانب با ادای احترام به روح شهدای انتفاضه ملت مقاوم فلسطین، ارواح پاک و مطهر شهدای جبهه مقاومت و در راس آنها سرباز جان بر کف ولایت سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز و سیدالشهدای مقاومت حضرت حجتالاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و سایر همراهان و همرزمان ایشان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از آحاد مردم به منظور شرکت در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت می کنم.
در پایان تاکید می شود خط قرمز پلیس؛ انسجام، وحدت ملی و آرامش اجتماعی تمامی شهروندان استان بوده و هر کسی که قصد ایجاد اخلال در وحدت ملی و آرامش اجتماعی را داشته باشد و بخواهد فرصت تنوع زیبای قومی استان را به چالش مدنظر کشورهای بدخواه این مرز و بوم تبدیل کند با اقتدار کامل و بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.
