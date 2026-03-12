دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برای حضور در روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استانخراسان جنوبی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، از مردم استان برای حضور در این راهپیمایی دعوت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ(٣٩/سوره حج)

راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس، این میراث ماندگار و راهبردی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)امسال با شعار محوری « القدس عهد الله » در حالی برگزار می‌شود که منطقه غرب آسیا و کشور عزیزمان در میانه تحولات مهم و سرنوشت‌سازی قرار دارد و جنگ رمضان و اقدامات قهرمانانه نیروهای مسلح ایران و ایستادگی ملت ایران در برابر جنایات جنگی آمریکای خبیث و رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان داد که اراده ملت‌های مقاوم می‌تواند هیمنه پوشالی مستکبران را درهم شکند و افق‌های تازه‌ای از آزادی و رهایی را پیش روی منطقه قرار دهد.

بی‌تردید، راهپیمایی روز جهانی قدس امسال جلوه‌ای باشکوه از اتحاد مقدس ملت ایران بر محور آرمان‌های انقلاب اسلامی، ابراز ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعلام بیعت ناگسستنی با ولی امر مسلمین جهان ، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)و حمایت از ملت مظلوم فلسطین ، آرمان آزادی قدس شریف و پشتیبانی از جبهه مقاومت خواهد بود؛ حضوری که پیام روشن آن به دشمنان ملت‌های منطقه این است که مسئله فلسطین همچنان در وجدان بیدار ملت‌های مسلمان زنده است و مقاومت تا سر جای خود نشاندن دشمن آمریکایی و نابودی غده سرطانی صهیونیستی و تحقق آزادی قدس شریف ادامه خواهد یافت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره امامین انقلاب اسلامی و همه شهدای والامقام میهن اسلامی و مقاومت، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر استان دعوت نمود با حضور گسترده، آگاهانه و دشمن‌شکن در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس که در بیش از ۱۵۰ نقطه شهری و روستایی استان در روز جمعه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار خواهدشد؛ وحدت، بصیرت و اراده استوار خویش را به نمایش بگذارند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در بیرجند جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح از چهارراه شهید قرنی(مقابل فرهنگسرای شهر) به سمت میدان قدس برگزار می گردد و محل اجتماع پایانی و اقامه نماز دشمن شکن جمعه به امامت حضرت آیت الله عبادی (دامت برکاته)، نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه محترم بیرجند در مسجد امام حسین(علیه السلام) خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی