به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در بیانیه‌ای تأکید کرد: آزادی قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمانان از دست ناپاک رژیم سفاک صهیونیستی، امنیت پایدار جهان اسلام را به دنبال خواهد داشت.

در این بیانیه که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره قائد عظیم الشأن امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و همچنین شهدای والامقام مردمی، شهدای نیروهای مسلح و شهدای مظلوم مدرسه میناب صادر شده است، آمده است: «تا قدس شریف در اشغال غده سرطانی جهان اسلام و صهیونیست‌های غاصب باشد و از سوی آمریکای جنایتکار و هم‌پیمانانش حمایت شود، جهان ناامن خواهد بود.»

این بیانیه بر لزوم اتحاد و همبستگی مسلمانان به عنوان اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین موضوع برای آزادی قدس شریف تأکید کرده و اعلام می‌دارد: «اتحاد مسلمانان می‌تواند ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان را از شر جنایتکاران صهیونیست نجات دهد و امنیت را در دنیا به ویژه در جهان اسلام پایدار نماید.»

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) از مردم شریف، غیرتمند و عزیز کشورمان و همچنین از همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان دعوت می‌کند تا در روز قدس علیه رژیم اشغالگر قدس شریف و صهیونیسم جهانی به رهبری آمریکای متجاوز و جنایتکار به میدان آمده و در راهپیمایی باشکوه روز جمعه، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم نمایند.

در پایان این بیانیه آمده است: «فرزندان قهرمان شما در نیروهای مسلح با از خودگذشتگی، شجاعت، ایمان و اعتقاد راسخ، توکل بر خداوند متعال و با حمایت شما مردم، تاکنون درس بزرگی به دشمنان داده‌اند و به فضل الهی تحت اوامر و تدابیر فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، آنها را از کرده خود پشیمان خواهند نمود.»