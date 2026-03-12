بیعت رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان با مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شمس نیوز، در پیام رزمندگان حزب‌الله خطاب به شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله آمده است: سلام بر ولی و مرجع شهید و شهادت‌طلب ما، امام و رهبر، سید علی خامنه ای -رضوان الله تعالی علیه- که دین خدا را نصرت کرد و تا لحظه شهادت از میدان دفاع از مستضعفان در تمام جهان خارج نشد. سلام بر دبیرکل های شهید و ارواح شهیدان مقاومت اسلامی و بر مجروحمان، رزمندگان و تمام ایثارگران و خانواده‌های گرامی‌شان.

در ادامه این پیام آمده است: جناب شیخ نعیم قاسم گرامی، از سنگرهای غیرت و سنگرهای دفاع از میهن پاک، سلام بر شما از میان رگبار گلوله، غرش هواپیماها، صدای راکتها، هیاهوی توپ‌ها و فریادهای هیهات. ای دبیرکل! ما مردان شجاع و نیرومند شما هستیم که به عهد خود با خدا وفادار ماندند. ما فرمانبردار شما هستیم و برای اجرای فرمان و وعده شما برای استقامت، فداکاری و حضور در صحنه تلاش می کنیم. ما را به هر سویی که می خواهید هدایت کنید، جز غیرت، اراده و استواری در برابر دشمنان خدا، میهن و انسانیت، چیزی از ما نخواهید دید.

آنها افزودند: ای وارث راه مقاومت، انتقام خون سیدان و رهبران، امام، سید حسن و هاشم صفی الدین بر عهده ماست. انتقام تمام خون‌های کاروان شهیدان، انتقام همه مهاجران به سوی خدا که به زور از خانه‌هایشان آواره شده‌اند، از خاک خود به اجبار تبعید شده‌اند، اما وفاداری خود را آشکارا اعلام کرده‌اند.

رزمندگان مقاومت لبنان ادامه دادند: فرمان بده ای دبیرکل ما تا اطاعت کنیم، اینک جانمان همانند سید عباس و شیخ راغب با جهاد عهد بسته است. اینک شمشیرهای ما در اردوگاه شما و زیر پرچمتان است و این سوگند، بر گردن ما حک شده است و مشت حسینی ما، تفنگ را در دست دارد. سلام ما بر شما و بر فرماندهی مبارز نظامی. ما سخنشان را شنیدیم و به فرمانشان عمل کردیم و آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تجاوز به کشورمان و فرزندان ملت عزیزمان اعلام می‌ کنیم. سلام گرم بر ملت بزرگ، پاک و شجاع مقاومت، آزادگان صبور و پایدار.

در بخش پایانی پیام حزب الله آمده است: ای دبیرکل بزرگوار، فرزندان رزمنده و روزه‌دار شما با ولی امر (آیت الله سید) مجتبی به عنوان فرمانده و وارث راه شهید امام خامنه‌ای بیعت می‌کنند، بر پیمان خود ثابت قدم هستند، به رهبری خردمندانه شما اعتماد دارند و به وعده الهی برای پیروزی اطمینان خاطر دارند.