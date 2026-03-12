بیانیه ۱۳۴تشکل استادی دانشگاه آزاد در محکومیت جنایات آمریکا و صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه ۱۳۴ تشکل اسلامی استادی دانشگاه آزاد اسلامی در محکومیت جنایات آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی و بیعت با امام امت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله‌العالی) به شرح زیر است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

ما خانواده بزرگ تشکل های اسلامی استادی دانشگاه آزاد اسلامی، حملات وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی و رژیم جنایتکار آمریکا به ایران اسلامی که منجر به شهادت هم میهنان عزیز و در رأس آن ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(قدس سره) شد را محکوم کرده و اعلام می داربم علاوه بر سنگر علمی دانشگاه، آماده حضور در تمامی جبهه های مقاومت اسلامی مطابق با منویات و اوامر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای هستیم.

اکنون که با بلوغ همه جانبه انقلاب اسلامی، پرچم عدالتخواهی و ظلم ستیزی ایران اسلامی به نیابت از امام زمانمان(عج) به دست مقام معظم رهبری سپرده شده اعلام بیعت و اطاعت کامل از حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای می کنیم و با خون خود پیمان می بندیم از هیچ تلاشی برای اعتلای کشور فروگذار نکنیم.

ما تحت زعامت معظم له و گوش به فرمان حضرتعالی، کنشگری اثربخش، مبتنی بر اصول اخلاقی دین مبین اسلام، جهاد علمی درون زا و حضور فعال در تمامی عرصه های دانشگاه و جامعه را به عنوان وظیفه خود می دانیم و همچنان محکم و استوار در مسیر تمدن‌سازی انقلاب اسلامی با تمام توان و از عمق جان پای آرمان انقلاب اسلامی ایستاده ایم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اسامی تشکل های اسلامی استادی امضا کننده بیانیه:

۱.تشکل جامعه اسلامی اساتید واحد مشهد

۲.تشکل جمعیت اسلامی اساتید دانشگاهیان واحد سبزوار

۳.تشکل اسلامی اساتید تولا واحد نیشابور

۴.تشکل اسلامی اساتید واحد قوچان ۵.تشکل جامعه اسلامی اساتید واحد تنگستان

۶.تشکل جامعه اسلامی اساتید مستقل واحد بوشهر

۷.تشکل جمعیت اسلامی استادان آزاداندیش واحد بوشهر

۸.تشکل انجمن اسلامی اساتید واحد گناوه

۹.تشکل اساتید حامیان توسعه آزاداندیش واحد دشتستان

۱۰.تشکل جامعه اسلامی اساتید برادران استان قم

۱۱.تشکل جامعه اسلامی اساتید خواهران استان قم

۱۲.تشکل جامعه اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

۱۳.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد آبادان

۱۴.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد اهواز

۱۵.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد ایذه

۱۶.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد سوسنگرد

۱۷.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد بهبهان

۱۸.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد ماهشهر

۱۹.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد دزفول

۲۰.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد شوشتر

۲۱.تشکل اساتید معرفت واحد بجنورد

۲۲.تشکل ندای وحدت اساتید واحد شیروان

۲۳.تشکل اسلامی اساتید خلخال

۲۴.تشکل مجمع اسلامی اساتید پیروان خط امام و رهبری واحد گرمی

۲۵.تشکل مجمع محققین استادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۲۶.تشکل استادی گام سوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۲۷.تشکل مجمع اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

۲۸.تشکل استادی بانوان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

۲۹.تشکل اساتید فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیرجند

۳۰.تشکل انجمن اسلامی اساتید واحد یزد

۳۱.تشکل اساتید ناب واحد زنجان

۳۲.تشکل اسلامی تفکر برتر اساتید واحد سمنان

۳۳.تشکل اسلامی اساتید آزاداندیشان واحد شاهرود

۳۴.تشکل اسلامی اساتید فرهیختگان واحد شاهرود

۳۵.تشکل استادی آبادگران ایران اسلامی واحد زرقان

۳۶.تشکل استادی سبحان واحد آباده

۳۷.تشکل استادی فجر واحد جهرم

۳۸.تشکل استادی مهدی موعود واحد زاهدشهر

۳۹.تشکل استادی وحدت واحد صفاشهر

۴۰.تشکل استادی میثاق واحد سپیدان ۴۱.تشکل مجمع اسلامی اساتید واحد داریون

۴۲.تشکل اسلامی اساتید واحد اقلید

۴۳.تشکل اساتید فرهیختگان واحد لارستان

۴۴.تشکل اساتید تقریب مذاهب اسلامی واحد لارستان

۴۵.تشکل اساتید رهروان ولایت واحد اقلید

۴۶.تشکل اسلامی و سیاسی همبستگی اساتید واحد زاهدان

۴۷.تشکل اسلامی و سیاسی استادی آمرین به معروف و ناهیان از منکر واحد زاهدان

۴۸.تشکل اسلامی و سیاسی عماریون واحد زاهدان

۴۹.تشکل اسلامی استادی رهروان ولایت واحد دامغان

۵۰.تشکل اسلامی استادی پویندگان دانش واحد گرمسار

۵۱.تشکل اسلامی استادی مهراندیشان واحد گرمسار

۵۲.تشکل استادی صابر واحد میمه

۵۳.تشکل استادی برهان واحد کاشان

۵۴.تشکل اسلامی شهید سلیمانی واحد دولت آباد

۵۵.تشکل استادی کوثر اندیشه واحد فلاورجان

۵۶.تشکل استادی منتظران ظهور واحد مرودشت

۵۷.تشکل استادی سبک زندگی معنوی واحد مرودشت

۵۸.تشکل استادی میثاق واحد نی ریز

۵۹.تشکل استادی اندیشه ورز واحد فیروزآباد

۶۰.تشکل استادی ولایت واحد استهبان

۶۱.تشکل استادی معراج واحد ارسنجان

۷۴.تشکل استادی جامعه فرهیختگان واحد انار

۷۵.تشکل استادی فرهیختگان واحد بافت

۷۶.تشکل استادی جامعه فرهیختگان واحد بردسیر

۷۷.تشکل استادی جامعه فرهیختگان واحد بم

۷۸.تشکل استادی فرهیختگان واحد زرند

۷۹.تشکل استادی مجمع اسلامی اساتید واحد شهربابک

۸۰.تشکل استادی جامعه فرهیختگان واحد کهنوج

۸۱.تشکل استادی ندای وحدت واحد جیرفت

۸۲.تشکل استادی شکوه بیداری واحد کرمان

۸۳.تشکل استادی زنان فرهیخته واحد ایلام

۸۴.تشکل استادی راه اندیشه واحد ساری

۸۵.تشکل استادی عاشقان ولایت آمل

۸۶.تشکل استادی واحد بابل

۸۷.تشکل استادی مدرسین واحد تنکابن

۸۸.تشکل استادی شهید مطهری جویبار

۸۹.تشکل استادی واحد چالوس

۹۰.تشکل استادی میرزاکوچک خان رامسر

۹۱.تشکل استادی واحد سوادکوه

۹۲.تشکل استادی فرهیختگان واحد نکا

۹۳.تشکل استادی واحد بهشهر

۹۴.تشکل استادی واحد قائمشهر

۹۵.تشکل استادی واحد سوادکوه

۹۶.تشکل استادی وفاق استان همدان

۹۷.تشکل استادی فرهیختگان نستوه واحد تهران مرکزی

۹۸.تشکل استادی حامیان ولایت تهران مرکزی

۹۹.تشکل استادی خادم الرضا(ع) واحد تهران شرق

۱۰۰.تشکل اسلامی استادی روانشناسی جامعه و رسانه واحد تبریز

۱۰۱.تشکل اسلامی استادی پیشگامان نور واحد تبریز

۱۰۲.تشکل اسلامی استادی شهید سلیمانی واحد شبستر

۱۰۳.تشکل اسلامی استادی شهید دکتر طهرانچی واحد شبستر

۱۰۴.تشکل اسلامی استادی مجمع اسلامی واحد ارس

۱۰۵.تشکل اسلامی استادی مجمع اسلامی واحد سراب

۱۰۶.تشکل اسلامی استادی مجمع اسلامی واحد مرند

۱۰۷.تشکل اسلامی استادی مجمع اسلامی واحد عجبشیر

۱۰۸.تشکل اسلامی استادی مجمع اسلامی واحد ایلخچی

۱۰۹.تشکل اسلامی استادی رسته واحد اهر

۱۱۰.تشکل اسلامی استادی شهید سلیمانی واحد بستان آباد

۱۱۱.تشکل اسلامی استادی رهروان ولایت واحد میانه

۱۱۲.تشکل اسلامی استادی بصیرت و تبیین واحد بناب

۱۱۳.تشکل اسلامی استادی جامعه مدرسین واحد مراغه

۱۱۴.تشکل استادی امام جعفر صادق (ع) واحد رشت

۱۱۵.تشکل استادی سردار جنگل واحد فومن

۱۱۶.تشکل استادی کانون اسلامی واحد صومعه سرا

۱۱۷.تشکل استادی شهدای مدافع حرم واحد رودسر و املش

۱۱۹.تشکل استادی تفکر بهینه واحد آستانه اشرفیه

۱۲۰.تشکل استادی جامعه اسلامی واحد بندر انزلی

۱۲۱.تشکل استادی اسلامی سیاسی لاهیجان

۱۲۲.تشکل استادی اسلامی واحد تالش

۱۲۳.تشکل استادی انجمن اسلامی مرکز سیاهکل

۱۲۴.تشکل استادی شاخه زیتون واحد رودبار

۱۲۵.تشکل استادی اسلامی فصلیت واحد لنگرود

۱۲۶.تشکل استادی جامعه اسلامی واحد آستارا

۱۲۷.تشکل مجمع اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

۱۲۸.تشکل مجمع اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دورود

۱۲۹.تشکل اساتید مجمع نخبگان و دانشگاهیان واحد خرم آباد

۱۳۰.تشکل استادی منادیان صبح واحد رودهن

۱۳۱.تشکل استادی جبهه اسلامی واحد اراک

۱۳۲.تشکل استادی تحقق شعار سال واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۱۳۳.تشکل استادی دانشگاهیان ایران اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

۱۳۴.تشکل کانون اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام