https://mehrnews.com/x3bBBK ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲ کد خبر 6774628 استانها یزد استانها یزد ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲ وقوع چند انفجار در یزد یزد _ دقایقی قبل چند انفجار در نقاطی خارج از شهر یزد شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی قبل صدای چندین انفجار در نقاطی از استان یزد شنیده شد. این نقاط توسط جنگنده دشمن مورد تجاوز قرار گرفته است. کد خبر 6774628 برچسبها جنگنده حمله نظامی تجاوز
