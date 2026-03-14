  1. استانها
  2. یزد
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

وقوع چند انفجار در یزد

یزد _ دقایقی قبل چند انفجار در نقاطی خارج از شهر یزد شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی قبل صدای چندین انفجار در نقاطی از استان یزد شنیده شد.

این نقاط توسط جنگنده دشمن مورد تجاوز قرار گرفته است.

کد خبر 6774628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها