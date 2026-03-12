  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

۲ شهید و ۵ مجروح در حمله دشمن به منازل مسکونی در گلستان اهواز

اهواز - معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از شهادت دو نفر و مجروحیت پنج نفر در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به منازل مسکونی منطقه گلستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح حمله هوایی امروز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به منازل مسکونی در اهواز اظهار کرد: در پی تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به اهواز که ساعت ۱۲:۳۰ رخ داد، علاوه بر تخریب چند واحد مسکونی شهروندان، بیمارستان بوستان واقع در جاده ساحلی گلستان اهواز (محل نگهداری بیماران اعصاب و روان جنگ تحمیلی) دچار آسیب جدی شد.

حیاتی افزود: در پی این تهاجم ددمنشانه دشمن، دو نفر از شهروندان شهید و پنج نفر مجروح شده اند

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان گفت: تاکنون ۱۴ شهید و ۲۰ مجروح غیرنظامی داشته ایم

کد خبر 6772720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها