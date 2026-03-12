۲ شهید و ۵ مجروح در حمله دشمن به منازل مسکونی در گلستان اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح حمله هوایی امروز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به منازل مسکونی در اهواز اظهار کرد: در پی تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به اهواز که ساعت ۱۲:۳۰ رخ داد، علاوه بر تخریب چند واحد مسکونی شهروندان، بیمارستان بوستان واقع در جاده ساحلی گلستان اهواز (محل نگهداری بیماران اعصاب و روان جنگ تحمیلی) دچار آسیب جدی شد.

حیاتی افزود: در پی این تهاجم ددمنشانه دشمن، دو نفر از شهروندان شهید و پنج نفر مجروح شده اند

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان گفت: تاکنون ۱۴ شهید و ۲۰ مجروح غیرنظامی داشته ایم