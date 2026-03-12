به گزارش خبرگزاری مهر، شاعران و نویسندگان تبریز با امضای نامهای باعنوان «بیعتنامه» خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، ضمن تأکید بر خونخواهی قائد شهید امت، با معظمله عهد بیعت بستند. در این نامه آمده است:
در امتداد حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی، با حضرتعالی بهعنوان ولیفقیه، عهد بیعت میبندیم که با عنایت پروردگار و بهیاری مولایمان حضرت صاحبالزمان (عجلالله تعالی فرجهالشریف) تا پای جان بر این عهد و بیعت پایدار و استوار بمانیم.
متن کامل نامۀ شاعران و نویسندگان تبریز که بیش از یکصدوپنجاه تن از شاعران، نویسندگان و چهرههای برجستۀ ادبی تبریز آن را امضا کردهاند، چنین است:
«محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(دامظلهالعالی)
با سلام و عرض تسلیت شهادت قائد امت، قلۀ کرامت و عزت، ارتفاع حکمت و شرافت، مظهر شجاعت و صلابت، چشمهسار ادب و بلاغت، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای(قدسالله نفسهالزکیه)
بدینوسیله ما شاعران و نویسندگان تبریز، درحالیکه داغدار شهادت رهبرمان، و خواهان انتقام از جنایتکاران بینالمللی بهویژه دو عنصر جانی آمریکایی صهیونی هستیم، اعلام میداریم:
چنانکه در دورۀ زعامت سید و قائد شهید امت بر بیعت با معظمله وفادار ماندیم، اینک در امتداد حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی، با حضرتعالی بهعنوان ولیفقیه، عهد بیعت میبندیم که با عنایت پروردگار و بهیاری مولایمان حضرت صاحبالزمان(عجلالله تعالی
فرجهالشریف) تا پای جان بر این عهد و بیعت پایدار و استوار بمانیم و در اطاعت از ولایت فقیه با قلم و گفتار و با تمام وجود از دین خدا، مذهب اهلبیت(ع)، ایران عزیز و آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم.
اطمینان داریم که از برکت خون شهدا بهویژه خون قائد شهید و زعامت خلف صالح آن رهبر فرزانه، ایران اسلامی دورۀ نوینی از تکامل و پیشرفت را در معماری تمدن ایرانی اسلامی آغاز میکند و به پشتوانۀ حضور آگاهانۀ ملت بزرگ و واحد ایران در صحنه و خیابان و فداکاریها و جانفشانیهای نیروهای مسلح بر دشمنان متجاوز و نظامهای تروریستی پیروز میشود بعونالله تعالی»
اسامی شاعران و نویسندگان تبریز:
۱- جلال محمدی ۲- حجتالاسلام دکتر یاسین پورعلی ۳- حجتالاسلام جواد اوجاقی ۴- حجتالاسلام علی احمدپور ترکمانی ۵- حسین اسرافیلی ۶- دکتر اکبر رضائی تبریزی ۷- حامد شبخیز ۸- رضا قلیزاده علیار ۹- علی شهودی ۱۰- حبیب طاهری ۱۱- حجتالاسلام رضا مطهری ۱۲- حسن زرنقی ۱۳- دکتر ابراهیم اقبالی ۱۴- حجتالاسلام سید بشیر حسینی میانجی
۱۵- دکتر محمد مهدیپور ۱۶- دکتر محمد فتحاللهزاده ۱۷- دکتر رضا قاسمزاده ۱۸- حسین فرهادی مراغهای ۱۹- عارف ساسانی ۲۰- خلیل آسانی(حائر) ۲۱- قربان زارعی (ادیب) ۲۲- محمد رنجبر(رنجی) ۲۳- ابراهیم ترابی مرند ۲۴- علیرضا عباسی (احسان) ۲۵- اصغر دائی فرشچی(عدلی تبریزی) ۲۶- ستار رزاقی ۲۷- دکتر محمد طاهری خسروشاهی ۲۸- محمدرضا صادقی (شیدا) ۲۹- اصغر رضامند(حق تبریزی)
۳۰- محمود مرادی ۳۱- راضیه پناهی ۳۲- مهدیه محمدیان ۳۳- نرگس باقریان ۳۴- احد سالک سردرودی ۳۵- سهیلا باقریان ۳۶- امیرحسین دوستزاده ۳۷- اصغر گلمحمدی(دلجو) ۳۸- شهناز تارمحمدی
۳۹- رضا پورغفار ۴۰- یاسر رستگار ۴۱- علی قلیزاده ۴۲- جمشید فتحیپور ۴۳- عبدالوهاب عباسی کردآباد ۴۴- علی حاجیمحمدی ۴۵- بهروز سلیمانی ۴۶- دکتر خلیل محمدی ۴۷- مصطفی محمدی ۴۸- سید غفار هاشمی ۴۹- حسن اسدی تبریزی ۵۰- محمد سالک رحیمی
۵۱- جمشید یادگاری ۵۲- خدیجه رضاپور ۵۳- علیرضا سعدی ۵۴- حسین وحیدیزمان ۵۵- علی داننده ۵۶- مهدی محمدزاده ۵۷- امیر رستمی ۵۸- صابر ثمودی ۵۹- محمد کهنمویی ۶۰- عینالله محمدزاده ۶۱- جعفر مطلبی ۶۲- امیر جداری ۶۳- دکتر وهاب دانشپژوه(سانلی)
۶۴- محمدباقر بهادری ۶۵- ایوب شهبازی ۶۶- محمد هوشمند(مدهوش) ۶۷- اسدالله محمدی ۶۸- رستم شاهمرادی ۶۹- دکتر میکائیل جمالپور ۷۰- ابراهیم غفاری(آشفته) ۷۱- بهمن جعفریزینجناب ۷۲- روحالله اسماعیلی (منادی) ۷۳ بیتالله جعفری ۷۴- مرتضی مشهدی ۷۵- الیاس ملکپور ۷۶- شهنام آریانی(غریب اردبیلی) ۷۷- روحالله رمضانی(خاکی) ۷۸- شیرزاد شکوری هشترودی ۷۹- علی شوندی ۸۰- لیلا میرزایانفر ۸۱- امین عبداللهیان ۸۲- سحر اشرفی ۸۳- قدیر سعیدیپویا ۸۴- موسی جوانی ۸۵- سید جواد حسینی ۸۶- لیلی احمدی
۸۷- غلامرضا قلیپور ۸۸- محمدرضا غالبی ۸۹- دکتر اباصلت احمدیدیزج ۹۰- رمضان نقاش(شاهد) ۹۱- رقیه پهلوانی ۹۲- فرشته قلیزاده ۹۳- علیحسین هاشمپور (هاشمی) ۹۴- اصغر رضایی ۹۵- مهدی عباسپور(عارف) ۹۶- محمد رضائی ۹۷- رضا افشار ۹۸- رحیم پورعلی ۹۹- مهدی عباس پور (عارف) ۱۰۰- محمدتقی جابریفروغ
۱۰۱- امیر عبدی ۱۰۲- علیرضا حضرتی (ناعمی) ۱۰۳- احمد علیزاده ۱۰۴- رسول جلالی ۱۰۵- رضا چراغی سرای ۱۰۶- علی جعفری(عاجز تبریزی) ۱۰۷- حسین محمدزاده (فرقان) ۱۰۸- محمد مهدویمرام(جابر) ۱۰۹- محمد رضازاده رودکلی ۱۱۰- دکتر سید محمدمسعود نقیب ۱۱۱- حجتالاسلام سید محمدعلی حسینی ۱۱۲- مجید محبوبی ۱۱۳- دکتر داود همتزاده ۱۱۴- حجتالاسلام پویا مردمی
۱۱۵- بهمن نخلستانی ۱۱۶- ناصر فوزی ۱۱۷- علی ببیرپور ۱۱۸- حسین آردی ۱۱۹- علی نوروزینوین ۱۲۰- یعقوب لطفی ۱۲۱- حسین فتاحی اربط(فاتح) ۱۲۲- امیر داستانی آخولا ۱۲۳- سجاد تارمحمدی ۱۲۴- رحیم دبیرانباردان ۱۲۵- طاهره حسینزاده ۱۲۶- فرهاد علیزاده ۱۲۷- محمدحسین غلامی سرای ۱۲۸- دکتر محمد رائف ۱۲۹- محمد قربانی(وصال تبریزی) ۱۳۰- مصطفی مشهدی ۱۳۱- هادی بهشتیفام ۱۳۲- کمال اسلامی ۱۳۳- مهدی عبادی(بیکس) ۱۳۴- ثمین مرادی
۱۳۵- مصطفی قلیزاده ۱۳۶- مرتضی قاسمنژاد ۱۳۷- حجتالاسلام سید ابوالفضل موسوی ۱۳۸- حجتالاسلام حسین نوری ۱۳۹- احمد عبدالعلیزاده ۱۴۰- غفور حمیدی ۱۴۱- عبدالله بحرالعلومی ۱۴۲- کریم عباسپور ۱۴۳- جلیل ربیعی ۱۴۴- ابراهیم خوشنواز مرندی
۱۴۵- علی حبیبی ۱۴۶- رضا غلامپور(دلپاک) ۱۴۷- علیاصغر عباسعلینژاد کیوج ۱۴۸- سیده لیلی حسینی ۱۴۹- عبدالله گلزار ۱۵۰- منصور کلامیفرد ۱۵۱- ناصر فوزی ۱۵۲- جلیل علیجانپور ۱۵۳- غلامرضا قلیپور ۱۵۴- علی صلاحلوشاهد خویی ۱۵۵- جواد قربانپور دستجرد ۱۵۶- ابوالفضل محمدی
امضای «بیعتنامه» از سوی شاعران و نویسندگان ادامه دارد...
نظر شما