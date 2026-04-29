به گزارش خبرگزاری مهر، استاد حیدر عباسی متخلص به «باریشماز» متولد ۱۳۲۲ شمسی از مفاخر شعر و ادبیات حال حاضر شهرستان مراغه بود که روز چهارشنبه دار فانی را وداع گفت و تاکنون از این استاد بیش از ۳۰ جلد کتاب چاپ و منتشر شده است.

ن‍غ‍مه‌داغی و اس‍ت‍ع‍م‍ار، ک‍ع‍به و قان‍لی اذان، یار و نار، گ‍ول‍نده ه‍رزامان، م‍ش‍اع‍ی‍ر و ش‍ی‍طان، س‍س، دووارلار، اودوم‍لو دیره‌ک، چ‍اغ‍ی‍ری‍ل‍مام‍ی‍ش ق‍وناق‍لار، م‍خ‍نث‌ل‍ر، وال‍ع‍ص‍ر، دارت‍ی‍ل‍مام‍ی‍ش دن‍ل‍ر (ح‍ی‍کای‍‌ل‍ر) از آثار شعر این شاعر به زبان ترکی بوده و «نمی از یم» ترجمه و شرح دعای صباح امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) از دیگر کتاب‌های او به شمار می رود..

استاد حیدر عباسی شارح معاصر مثنوی معنوی بود و شرح او حتی در برخی از کشورهای همسایه و خصوصا ترکیه هم آشنا است.

شرح عرفانی ادعیه مقدسه او تقریبا منحصربه‌فرد است و تاکنون در شرح عرفانی این ادعیه اقدامی به عمل نیامده است؛ ترجمه نهج‌البلاغه به ترکی آذربایجانی توسط استاد عباسی نیز اتفاقی بی‌نظیر در این حوزه است.