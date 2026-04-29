۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

استاد حیدر عباسی شاعر مراغه‌ای متخلص به «باریشماز» درگذشت

استاد حیدر عباسی شاعر مراغه‌ای متخلص به «باریشماز» درگذشت

مراغه- شاعر بلند آوازه آذربایجان شرقی و کشورمان استاد حیدر عباسی متخلص به باریشماز در سن ۸۳ سالگی در مراغه چشم از جهان فرو بست.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد حیدر عباسی متخلص به «باریشماز» متولد ۱۳۲۲ شمسی از مفاخر شعر و ادبیات حال حاضر شهرستان مراغه بود که روز چهارشنبه دار فانی را وداع گفت و تاکنون از این استاد بیش از ۳۰ جلد کتاب چاپ و منتشر شده است.

ن‍غ‍مه‌داغی و اس‍ت‍ع‍م‍ار، ک‍ع‍به و قان‍لی اذان، یار و نار، گ‍ول‍نده ه‍رزامان، م‍ش‍اع‍ی‍ر و ش‍ی‍طان، س‍س، دووارلار، اودوم‍لو دیره‌ک، چ‍اغ‍ی‍ری‍ل‍مام‍ی‍ش ق‍وناق‍لار، م‍خ‍نث‌ل‍ر، وال‍ع‍ص‍ر، دارت‍ی‍ل‍مام‍ی‍ش دن‍ل‍ر (ح‍ی‍کای‍‌ل‍ر) از آثار شعر این شاعر به زبان ترکی بوده و «نمی از یم» ترجمه و شرح دعای صباح امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) از دیگر کتاب‌های او به شمار می رود..

استاد حیدر عباسی شارح معاصر مثنوی معنوی بود و شرح او حتی در برخی از کشورهای همسایه و خصوصا ترکیه هم آشنا است.

شرح عرفانی ادعیه مقدسه او تقریبا منحصربه‌فرد است و تاکنون در شرح عرفانی این ادعیه اقدامی به عمل نیامده است؛ ترجمه نهج‌البلاغه به ترکی آذربایجانی توسط استاد عباسی نیز اتفاقی بی‌نظیر در این حوزه است.

کد مطلب 6814805

