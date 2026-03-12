۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

پیام مشاور وزیر بهداشت به مناسبت روز شهدا

پیام مشاور وزیر بهداشت به مناسبت روز شهدا

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور شاهد و ایثارگران، در روز بزرگداشت شهدا با ارسال پیامی از خانواده‌های معظم شهدای وزارت بهداشت تقدیر کرده و آنان را نماد ایثار و فداکاری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ناهید تاج‌الدین، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور شاهد و ایثارگران در این پیام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای اخیر، از صبر و بردباری خانواده‌های این عزیزان به عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند برای جامعه یاد کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانواده‌های معظم و معزز شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

روز بزرگداشت شهدا، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای مردان و زنانی است که با نثار جان خویش، عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند. یاد و نام شهیدان والامقام، از شهدای سرافراز هشت سال دفاع مقدس تا شهدای عرصه‌های مختلف دفاع از میهن در سال‌های اخیر، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و ماندگار خواهد بود.

بی‌تردید، صبر، استقامت و بزرگواری خانواده‌های معظم شهدا، پشتوانه‌ای ارزشمند برای جامعه ماست. شما عزیزان با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته‌اید و ملت قدرشناس ایران همواره قدردان این فداکاری بزرگ است.

در این روز گرانقدر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای والامقام، از شهدای دفاع مقدس تا شهدای حوادث و مأموریت‌های سال‌های اخیر از جمله شهادت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در روزهای جنگ با رژیم صهیونیسم و آمریکای جنایتکار و دیگر عرصه‌های ایثار و فداکاری، مراتب احترام و قدردانی خود را از صبر و بردباری خانواده‌های بزرگوار آنان ابراز می‌دارم.

از درگاه خداوند متعال برای همه شما عزیزان سلامتی، آرامش و توفیق روزافزون مسئلت دارم و برای ملت شریف ایران، به‌ویژه جامعه خدوم کادر درمان، در این روزهای ماه مبارک رمضان سلامتی و عاقبت‌بخیری آرزو می‌کنم.

محمد رضازاده

