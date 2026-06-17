استاندار گیلان: علم ابزار عزت و قدرت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح چهارشنبه در همایش اعطای نشان ملی «چهره ماندگار» نخبه شاهد و ایثارگر، با گرامیداشت یاد رهبر شهید، علم را میراث ماندگار ایشان خواند و اظهار کرد: علم ابزار عزت و قدرت کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه کلام و نظر رهبر شهید همواره بر این بود که «علم ابزار عزت و قدرت کشور است»، تصریح کرد: انقلاب اسلامی مدیون پدران و مادران شهدایی است که عزیزترین دارایی خود را تقدیم کردند و سخنان آنان در باب هزینههای دادهشده برای این انقلاب، بسیار ارزشمند است.
استاندار گیلان با اشاره به تفاوتهای جنگ ۱۰۰ روزه با دوران دفاع مقدس، گفت: رهبری همواره بر خودکفایی تأکید داشتند و برگ برنده ما در جنگ ۱۰۰ روزه نیز همین بود؛ تفاوت معنادار این جنگ با دفاع مقدس ۸ ساله در این است که در آن دوران با ابزاری میجنگیدیم که متعلق به ما نبود، اما در این جنگ ابزارهای دفاعی همچون موشک، تولیدات خودمان بود.
حقشناس با اشاره به اهمیت حضور آحاد مردم در صحنههای مختلف، افزود: حضور مردم در خیابان، میدان و صحنه، در کنار نیروهای مسلح، رمز موفقیت است؛ چرا که زمانی که خیابان و دولت با هم همراه باشند، با وحدت و همدلی کارها به پیش میرود.
وی همچنین بر اهمیت ایستادگی کشور در برابر دشمن تأکید کرد و گفت: وقتی ۲۳ هزار نقطه بمباران میشود و کشور تاب میآورد و مقاومت میکند، هرچند در کنار این بمبارانها عزیزترین افراد ملت به شهادت میرسند، اما ماندگاری کشور باعث خشک شدن ریشه دشمن میشود.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه برخی در دفاع حاضر شدند و برخی سکوت کردند که این سکوت نشانه رضا است، اظهار داشت: حس مثبت مردم از سراسر جهان، حاصل کار جمعی در طی ۴۷ سال گذشته در ادوار مختلف و با دیدگاههای سیاسی متفاوت است که برآیند آن، «ایران مقتدر» است.
حقشناس با انتقاد از رویکرد رئیسجمهور آمریکا، گفت: ترامپ به عنوان هفتمین رئیسجمهور آمریکا تاریخ را مطالعه نکرده بود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ما هزینههای زیادی دادیم اما دستاورد بزرگی چون استقلال سیاسی کسب کردیم، خاطرنشان کرد: این ملت قابل احترام است و همواره پای نظام ایستادهاند و با وجود تقدیم جوانان و عزیزان خود، همچنان دید مطالعاتی و بصیرت خود را حفظ کردهاند.
نظر شما