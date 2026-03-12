۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

زندگی با آیه‌ها؛ مسابقه روز «بیست و دوم» ماه مبارک رمضان

زاهدان - همزمان با بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان، پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان سیستان و بلوچستان با مسابقه پیامکی و پرسش سوال روز بیست و دوم ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و دومین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۶ سوره فاطر، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۶ سوره فاطر (إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱.هر چه داریم، از خداست
۲.استقامت، تنها راه پیروزی است
۳.با شیطان دشمن باشید
۴.صبرِ واقعی، تکیه بر خداست

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

