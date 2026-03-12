۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

اذعان وزیر انرژی آمریکا به ناتوانی در اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز

وزیر انرژی آمریکا بر خلاف ادعاهای رئیس‌جمهور این کشور اذعان کرد که کشورش قادر به اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرده بود که کشورش نفتکش های عبوری از تنگه هرمز در خلیج فارس را اسکورت می کند، وزیر انرژی آمریکا این ادعا را رد کرد.

بر اساس این گزارش، «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا اذعان کرد که نیروی دریایی این کشور نمی‌تواند در شرایط فعلی نفتکش‌ها را در تنگه هرمز اسکورت کند.

پیشتر هم خبرگزاری بین المللی رویترز این ادعای رئیس جمهور آمریکا را رد و تأکید کرده بود که نیروی دریایی آمریکا تاکنون همه درخواست ها برای اسکورت کشتی ها را رد کرده است.

به نوشته رویترز، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که هنوز خطر حمله به کشتی ها در تنگه هرمز زیاد است و نمی تواند امنیت عبور نفتکش ها را از این تنگه تضمین کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها