سناتور دموکرات: ترامپ دچار زوال ذهنی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ادامه عملیات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که منجر به شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی و جمع کثیری از شهروندان ایرانی شد، انتقادات شدیدی از سوی مقامات آمریکایی نسبت به رویکرد کاخ سفید در قبال این درگیری مطرح شده است.

در همین راستا، سناتور «کریس مورفی»، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، دونالد ترامپ را به شدت مورد حمله قرار داد و او را مقصر اصلی «فاجعه تمام‌عیار» این جنگ دانست.

مورفی که پنجشنبه (به وقت محلی) در جمع خبرنگاران در کنگره آمریکا سخن می‌گفت، این جنگ را «آشفته‌ترین جنگی» توصیف کرد که آمریکا در یک قرن اخیر وارد آن شده است.

وی با بیان اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «دچار زوال ذهنی شده و در حال از دست دادن عقل خود است»، افزود: «این بی‌کفایت‌ترین و آشفته‌ترین جنگی است که آمریکا در صد سال گذشته وارد آن شده است… این دولت هیچ تصوری از کاری که انجام می‌دهد، ندارد. هیچ برنامه جنگی قابل اجرایی وجود ندارد. آن‌ها هر روز اهداف و مقاصد خود را تغییر می‌دهند.»

این سناتور دموکرات با اشاره به روند «بشدت فاجعه‌بار» پیشرفت جنگ، درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن برای شهروندان آمریکایی هشدار داد.

مورفی تصریح کرد: «من همدردی زیادی با سربازان و فرماندهان نظامی‌مان (آمریکا) دارم؛ آن‌ها از سوی یک پیرمرد دچار زوال ذهنی که در حال از دست دادن عقل خود است، دستور می‌گیرند.»

وی با برشمردن تبعات این جنگ، از جمله افزایش قیمت‌ها، بسته شدن تنگه (احتمالاً اشاره به تنگه هرمز)، توانایی ایران برای هدف قرار دادن متحدان منطقه‌ای آمریکا و ادامه برنامه هسته‌ای ایران، تأکید کرد: «این یک فاجعه تمام‌عیار بوده و مسوول آن یک نفر است: دونالد ترامپ؛ کسی که هر روز نظرش را درباره اینکه این جنگ باید درباره چه باشد تغییر می‌دهد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ اقدامی که در اوج مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه صورت گرفت و منجر به شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و شمار زیادی از شهروندان ایرانی گردید.