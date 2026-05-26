به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول آمریکایی در گفتگو با الجزیره، خبر از سرگیری اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز را از سوی ارتش آمریکا تکذیب کرد.

این مقام گفت که گزارش های منتشر شده در این باره نادرست است.

مقام مذکور گزارش‌های مربوط به ازسرگیری عملیات اسکورت کشتی‌ها توسط ارتش آمریکا در قالب پروژه آزادی را در خلیج فارس تکذیب کرد.

این مقام مسئول گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال را رد کرد؛ گزارشی که ادعا کرده بود نیروی دریایی آمریکا عملیات هدایت کشتی‌های تجاریِ سرگردان از نزدیکی سواحل ایران را مجدداً فعال کرده است.

در گزارش اولیه ادعا شده بود که ناوهای جنگی آمریکا یک سوپرتانکر متعلق به یونان را که حامل دو میلیون بشکه نفت خام بود، با موفقیت از این آبراهِ دچار بن‌بست شده، عبور و هدایت کرده‌اند.