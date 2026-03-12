به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: مجازات فیلمبرداری از اماکن ممنوعه و دولتی چهار مرحله دارد که در مرحله نخست فیلمبرداری از این اماکن بدون نیت خاص جرم است و ۳ سال حبس دارد.

وی افزود: در مرحله دوم فیلم برداری عمدی و ارسال برای شبکه‌های بیگانه ۵ سال حبس دارد.

موسوی گفت: در مرحله سوم ارسال تصاویر با نیت همکاری با دولت های متخاصم ۱۰ سال و حتی اعدام را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در مرحله چهام فیلمبرداری در زمان جنگ و همکاری با دشمن متخاصم اشد مجازات را در پی دارد.